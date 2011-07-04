-TMSF BM YAPTIRIMINA UYDU İSTANBUL (A.A) - 04.07.2011 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18. maddesinin (5) numaralı fıkrasına istinaden, Libyan Foreign Bank'ın mülkiyetinde bulunan Arap Türk Bankası A.Ş'nin yüzde 62,37 oranındaki hissesinin temettü dışındaki ortaklık haklarının, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1970 ve 1973 sayılı kararları ile 2011/2001 sayılı Bakanlar Kurulu kararının uygulanması Libyan Foreign Bank açısından sona erdirilinceye kadar Fon tarafından kullanılacağını bildirdi. TMSF'den yapılan yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin 1970 ve 1973 sayılı kararlarının Türkiye'de uygulanmasına yönelik alınan Bakanlar Kurulu'nun 2011/2001 sayılı kararının 2 Temmuz 2011 tarih ve 27982 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi. Söz konusu karara istinaden, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından, Arap Türk Bankası A.Ş'de yüzde 62,37 oranında nitelikli pay sahibi olan ve hakim hissedar konumunda bulunan Libyan Foreign Bank'ın sahip olduğu varlık, fon ve ekonomik kaynakların dondurulması sonucunda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendindeki şartların bu aşamada ortadan kalktığına karar verildiği hatırlatılarak, şöyle denildi: ''Bu kapsamda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18. maddesinin (5) numaralı fıkrasına istinaden, Libyan Foreign Bank'ın mülkiyetinde bulunan Arap Türk Bankası A.Ş'nin yüzde 62,37 oranındaki hissesinin temettü dışındaki ortaklık hakları, BM Güvenlik Konseyi'nin 1970 ve 1973 sayılı Kararları ile 2011/2001 sayılı Bakanlar Kurulu kararının uygulanması Libyan Foreign Bank açısından sona erdirilinceye kadar TMSF tarafından kullanılacaktır. Fon'un temettü hariç ortaklık haklarını kullanılmasını teminen, Arap Türk Bankası A.Ş. nezdinde Libyan Foreign Bank'ı temsilen görev yapan yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür görevden alınmış ve bu kişilerin yerine Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Feyzi Çutur, İsmail Güler, Oğuz Kayhan, Hikmet Aydın Simit ve Yusuf Dağcan ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak Osman Arslan atanmıştır. Arap Türk Bankası A.Ş'nin mali bünyesi sağlam olup Banka her türlü bankacılık hizmetlerini sürdürmeye ve yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edecektir.''