TMSF, bir şirketi satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Gürmed Grubu şirketlerini satışa çıkardı. İnternet sitesinde yer alan ilana göre satışta peşin muhammen bedeli 27.75 milyon lira, teminat tutarı 1 milyon 287.5 bin lira olarak belirlendi.

Gürmed Grubu Şirketleri ihalesi, Yönetim Kurulları'nca yetkilendirilen Satış Komisyonu tarafından, 18 Ekim Perşembe günü saat 14:00'te yapılacak. Aday katılımcılar, tekliflerini, satış şartnamesi'ne uygun şekilde hazırlayarak 12 Ekim Cuma günü, saat 17:00'ye kadar grup şirketlerinin merkez adreslerinde elden teslim edecekler.