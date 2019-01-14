TMSF Başkanı Gülal: Kayyum atanan şirketlerin değeri 56,5 milyar lira

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyımlığında idare edilen 955 şirket bulunduğunu söyledi. Kayyım atanan şirketlerin yüzde 27 seviyesinde büyüğüdüğünü ifade eden Gülal, "Bunların aktif büyüklükleri toplam 56,5 milyar lira, öz kaynak rakamı 19,8 milyar lira seviyesinde" dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Boydak Holding merkezinde düzenlenen 2018 değerlendirme toplantısına katılan Gülal, fona devredilen firmaların, başarılı finansal sonuçlarıyla ekonomiye güç katmaya devam ettiklerini söyledi.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek verdiklerini ifade eden Gülal, "Şu an TMSF kayyumluğunda yürütülen 955 şirketimiz var. Bunların aktif büyüklükleri toplam 56,5 milyar lira, öz kaynak rakamı 19,8 milyar lira seviyesinde. Çalışan sayısı da 44 bin 622 kişi. Bu şirketler genel olarak yüzde 27 seviyesinde büyüdü" diye konuştu.

Boydak Holding'in Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi'nde 7 grup şirketinin bulunduğunu anlatan Gülal, holdingin 2018 yılında sahip olduğu güçlü insan kaynağında herhangi bir azalmaya gitmediğini söyledi.

Bir gazetecinin Boydak Holding'e Arap yatırımcıların ilgi gösterdiğini hatırlatması üzerine Gülal, ekonomik durumu iyiye giden firmaların satışını düşünmediklerini, bu kapsamda Boydak Holding'in satışının da gündemlerinde olmadığını söyledi.