TMSF Başkanı Gül: Digitürk'ün satışını yabancı ortağıyla gerçekleştirebiliriz

Çukurova Grubu'ndan olan 455 milyon dolarlık alacağını tahsil etmek amacıyla, 20'ye yakın şirketinin yönetimini devralan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Şakir Ercan Gül, Digiturk'un satışının şirketin diğer yabancı ortağı olan fonla birlikte gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Futbolda Türkiye Süper Lig yayın haklarına da sahip olan Digiturk'te yüzde 53 hisse Çukurova Grubu'na aitken, şirketin yüzde 47'si Providence Equity Partners fonuna ait.

BloombergHT'nin sorularını yanıtlayan Gül, "Digiturk'ün yabancı ortağıyla görüşerek ya buradaki hisselerin satılması veya birlikte bu şirketin satılması noktasında görüşmeler içinde olacağız. Grup da Digiturk'ün satılmasıyla ilgili görüşmeleri yapıyor. Grup bu görüşmeleri sonlandırırsa, TMSF ile istişareli olarak Digiturk hisselerinin satışı söz konusu olabilecek" dedi.

Varlıkların satışı süresince şirketlerle oturup konuşacaklarını vurgulayan TMSF Başkanı, bu süreçte varlıkların satışıyla öncelikli olarak çalışanların alacaklarının ödeneceğini söyledi. Durumun daha önce Uzan Grubu'yla yaşanılan olaylara benzemediğini ifade eden Gül, "Uzan ile işbirliği içinde olamadık, Çukurova Grubu ile işbirliği içindeyiz. Bu çok daha farklı bir olay" dedi.

BMC ve Show TV konusunda teklifin Çukurova Grubu'ndan geldiğini belirten Gül, "Uzun zamandır BMC'nin çalışmadığını öğrendik. BMC ve Show TV'nin yönetimine onların talebi doğrultusunda girdik" dedi. Kimseyi özellikle üzmemek için, herkesi mutlu etmeye yönelik adımlar attıklarını ifade eden Gül, "BMC 600 milyon liraya yakın borcu olan bir firma. BMC'de yönetsel problemler olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Digitürk'le birlikte tahsilat imkanına kavuşmuş olduklarını kaydeden Gül, işletmeleri en kısa zamanda ekonomiye kazandırmak istediklerini ve borçlu grupla görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Gül, Digiturk'ün satışını şirketin diğer yabancı ortağı olan fonla birlikte gerçekleştirebileceklerini söyledi.