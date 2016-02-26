TMSF: Bank Asya'yı Mayıs sonuna kadar satacağız; satamazsak tasfiye edeceğiz

29 Mayıs 2015’te Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Bank Asya'nın Mayıs sonuna kadar satışının gerçekleştirileceği, satılamaması durumunda ise tasfiye edileceği açıklandı.

Vakıf Katılım'ın açılış töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül, "Mayıs sonu itibarıyla zannediyorlar ki Bank Asya tekrar hissedarlara dönecek. Böyle bir şey yok" dedi. Gül şu açıklamalarda bulundu:

"Öncelikle satacağız. Diyelim ki satılamadı o zaman tasfiye edeceğiz. Tasfiye ne demek? Alacaklarını tahsil edip borçlarını ödeyeceğiz. Herhangi bir değer varsa da onu hissedarlara vereceğiz. 29 Mayıs akşamına kadar çözümlenemezse tasfiye edeceğiz."

“Her halükarda bu bankayı satarız”

Gazetecilerin satış için görüşmeler yapılıp yapılmadığı yönündeki sorusuna Gül, "Tabi ki görüşmeler yapılıyor. Mevcut ortakların bir kısmı ile görüşüyoruz. Bir kısmı bunu kabul etti bir kısmı etmedi. Biz her halükarda bu bankayı satarız" dedi.

Bank Asya'nın kurulacak katılım bankalarına satışının da söz konusu olup olmayacağına yönelik olarak ise Gül, "Her şey olabilir" yanıtını verdi.

Bank Asya, 17 Aralık 2013'te Gülen cemaatinin hükümeti polis ve yargı gibi kurumları ele geçirerek devirmeye teşebbüs ettiğini söyleyen dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan tarafından hedef gösterilmişti. Fethullah Gülen ise resmi web siteleri üzerinden, süreçle ilgisinin olduğu yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Bu süreçten sonra bankanın finansal göstergeleri çok ciddi bir çöküş yaşamıştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 29 Mayıs'ta Bank Asya'nın TMSF'ye devredilmesine karar verdi.

Kanuna göre, bir bankanın TMSF'ye devrinin ardından, Bankacılık Kanunu'nun 107'nci maddesi uygulanmaya başlıyor. Buna göre; Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesi kapsamında temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi kendisine devredilen bankaların, mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi ve satışı ile ilgili sürecin, devrin yapıldığı tarihten itibaren üç aylık ek süre ile birlikte en geç bir yıl içinde tamamlanması gerekiyor.