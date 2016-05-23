TMSF, Bank Asya'yı satışa çıkartıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamaya göre, TMSF Kurulu tarafından Asya Katılım Bankası A.Ş. hisselerinin satışa çıkarılması karara bağlanırken, satış ilanı yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderildi.

Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilindiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve hükümete yakın medya tarafından hedef alınması üzerine "ilk kez devlet eliyle banka batırılmaya çalışılıyor" tartışmalarına neden olan Bank Asya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Akben, Bank Asya'nın satış süreciyle ilgili “Bank Asya süreci TMSF tarafından yönetiliyor, ay sonuna kadar satış ya da tasfiye olacak” demişti. Akben, Bank Asya'nın bu ay sonuna kadar satılamaması halinde lisansının iptal olacağını ancak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) bankayı satın almak ile ilgilenen kurumlarla görüştüğünü söylemişti.

20 yıl önce kuruldu

Bank Asya, geçtiğimiz yıl mayıs ayında BDDK kararı ile TMSF'ye devredilmişti. Ekim 1996'da Asya Finans Kurumu A.Ş olarak kurulan Bank Asya'da mevcut unvan Aralık 2005'ten itibaren kullanılmaya başlandı. Kasım 2014'te 202 şubesi bulunan Bank Asya'nın hali hazırda Türkiye genelinde 200 şubesi bulunuyor.