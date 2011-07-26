-TMSF AVM SATACAK İSTANBUL (A.A) - 26.07.2011 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'den devraldığı Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. TMSF açıklamasına göre, muhammen bedeli 50 milyon dolar olarak belirlenen ticari ve iktisadi bütünlüğün ihalesi, 16 Ağustos 2011 Salı günü saat 11.00'de TMSF binasında yer alan konferans salonunda gerçekleştirilecek. Sinema, restoranlar, hipermarket ve çocuk oyun alanlarını da bünyesinde bulunduran EGS Park Denizli Alışveriş Merkezi, 1998 yılında açılmıştı. Satışa çıkartılan ticari ve iktisadi bütünlük; EGYO A.Ş' ye ait EGS Park Denizli Alışveriş Merkezi'nin faaliyetini sürdürebilmesi için gerekli olan menkuller ve gayrimenkuller ile bu varlıkların sözleşmelerinden doğan tüm mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.