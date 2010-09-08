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Ekonomi

TMSF ADABANK'I SATIYOR İSTANBUL (A.A)

08 Eylül 2010 12:57

-TMSF ADABANK'I SATIYOR İSTANBUL (A.A) - 08.09.2010 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 19 Ekim 2010'da satışa çıkaracak. TMSF'den yapılan açıklamada, muhammen bedeli 90 milyon dolar olarak belirlenen Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlük için 18 Ekim 2010'a kadar teklif verilebileceği, satış takvimi değişikliğine göre 27 Ağustos 2010 olan ön yeterlilik son başvuru tarihinin de 1 Ekim 2010 olarak değiştiği bildirildi. Açıklamada, bilgi odası kapanış tarihinin 15 Eylül 2010'dan 13 Ekim 2010'a, kapalı zarf son teslim tarihinin ise 20 Eylül 2010'dan 18 Ekim 2010'a uzatıldığı, Kurulun ihaleye pazarlıkla devam etme kararı alması halinde de pazarlığın 24 Eylül 2010 yerine 22 Ekim 2010'da gerçekleştirileceği ifade edildi.

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