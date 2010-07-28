TMSF 6 aracı satışa çıkaracak

T24- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), muhammen bedelleri toplamı yaklaşık 65 bin TL olan 6 aracı, 10 Ağustos'ta satışa çıkaracak.



TMSF'den yapılan açıklamada, 6 aracın 10 Ağustos'ta satışa çıkarılacağı bildirildi. Açıklamada muhammen bedelleri toplamı 64 bin 950 TL olan araçların ihalesinin, TMSF Binası'nda yer alan Konferans Salonu'nda saat 14.00'da gerçekleştirileceği vurgulandı. Açıklamada, 22 bin TL muhammen bedelli 1998 model Mercedesin, en yüksek bedelli araç olma özelliği taşıdığı belirtilerek, bu aracın yanı sıra 15 bin TL değerindeki Ford marka, 1997 model jeep ile yine aynı değerdeki 2001 model Opel de dikkat çekici araçlar arasında yer aldığı vurgulandı. Açıklamaya göre diğer taşıtlar ise Yamaha motosiklet, Otoyol Iveco kamyon ile Renault otomobilden oluşuyor.



İhaleye katılmak isteyenlerin her araç için 500 TL nakit teminat yatırmaları yeterli olacak. İlk açık artırmada alıcı bulamayan araçlar, 13 Ağustos 2010 Cuma günü aynı yer ve saatte ikinci kez satışa çıkarılacak.