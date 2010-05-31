TMSF 25 milyon TL değerinde taşınmaz sattı

T24- TMSF, muhammen bedelleri toplamı 86 milyon 565 bin TL olan 23 taşınmazı, bugün müzayedeye çıkardı. Gayrimenkullerin ihalesi saat 14.00'te, TMSF Binasında yer alan Konferans Salonunda gerçekleştirildi. TMSF, açık artırmada yer alan gayrimenkullerden 8'i TMSF, 1'i Etibank, 14'ü ise Tasfiye Halindeki Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ye aitti.



11 taşınmazın alıcı bulduğu ihalede, 25 milyon 330 bin 250 TL gelir elde edildi. Satışa sunulan taşınmazlar; Ankara, Aydın, Bursa, Kocaeli, Kayseri, İstanbul, Muğla, Tekirdağ, Adana, Edirne, İzmir, Ordu, Manisa ve Sinop illerinde yer aldı.



Gerçekleştirilen açık artırmada 20 milyon 200 bin TL'ye satılan Tasfiye Halindeki Türk Ticaret Bankası A.Ş.'ye ait İstanbul'daki depo ve imalathane, en yüksel bedelle alıcı bulan taşınmaz oldu. Bu taşınmazın yanı sıra 3 milyon 700 bin TL'ye satılan İzmir'deki bina da yüksek bedelle satılan bir diğer gayrimenkul oldu.