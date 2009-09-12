TMO'nun Hazine'ye yükü 1.74 milyar lira

Piyasadaki hububat bolluğu nedeniyle alımlarını arttıran TMO'ya hazineden son iki ayda 1,7 milyar TL'lik kaynak aktarılmış oldu.



Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Hazine'ye yükü her geçen gün artıyor. 2.57 milyar TL'lik ikrazen borçlanma yetkisi alan Hazine, TMO için son iki aydır erken itfa yapıyor. Ağustos ayında 1 milyar 190 milyon TL'lik erken itfa yapan Hazine, eylül ayında da 550 milyon TL'lik erken itfayı iç borçlanma programına dahil etti. Böylece son iki ayda TMO'ya 1 milyar 740 milyon TL'lik kaynak aktarılmış oldu.



Bu yıl piyasadaki hububat bolluğu nedeniyle TMO hububat alımlarında rekora doğru koşuyor. 11 Eylül itibariyle ofisin aldığı toplam hububat miktarı 4 milyon 871 bin tona ulaştı. Bu rakamın 2 milyon 189 bin 640 tonunu ekmeklik buğday oluştururken, 1 milyon 204 bin 796 tonunu da arpa oluşturdu. Ofisin bu yıl için 5 milyon ton hububat alacağı tahmini yapılmıştı. Söz konusu kaynak da, son 3 yıldır fındık alımları nedeniyle finansman sıkıntısına düşen ofis için yeni kaynak ihtiyacını doğurmuştu.



Geri ödeme belirsiz



TMO'ya 2009 yılı hububat alımları için bir ek kaynak yaratılmıştı. Kredi Garanti Fonu'yla ilgili yasal düzenlemenin Meclis'teki görüşmeleri sırasında verilen bir önergeyle TMO'ya 2 milyar 577 milyon TL'lik ikrazen özel tertip DİBS ihraç edilmesine ilişkin yetki alınmıştı. Hazine'nin uzun zamandır yapmadığı 'ikrazen' borçlanma; maliyetinin bütçe dışında bırakılması anlamına geliyor. Yani kaynak kullanılıyor ama bütçeyle ilişkilendirilmiyor. Ancak TMO'nun kendisi için ihraç edilen DİBS'lerden kaynaklanan borcun ne kadarını ödeyeceği belirsiz.



