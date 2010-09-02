TMO'dan buğdaya müdahele

T24- Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) yapılan açıklamada, buğday stokunun tüketimi karşılayacak düzeyde olmasına rağmen, yurt dışı fiyatlarda son dönemde meydana gelen artışlar ve buna ilişkin yapılan olumsuz değerlendirmelerin de etkisiyle, elinde buğday bulunduranların yüksek fiyat beklentisiyle ürünü pazara çıkarmamaları neticesinde yurt içi pazarlarda bir miktar daralma meydana geldiği ve bunun da fiyatlarda yukarı yönlü bir baskı oluşturduğu belirtildi.





TMO tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bu gelişme üzerine piyasaları rahatlatmak ve ilgili sektörlerin ihtiyaç duyacakları hammaddeyi temin edebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla, ilk aşamada TMO, Avrupa Birliği (AB) kotası kapsamında bulunan 330,000 tonluk gümrüksüz buğday ithalat yetkisinin özel sektöre verilmesi yönünde çalışma yapmıştır. Bu adımın piyasalar üzerindeki olumlu etkisi gözlenmiştir. Mevcut piyasa istikrarının devamını sağlamak amacıyla TMO izleme ve değerlendirme faaliyetlerine devam etmiş ve yeni bir tedbir olarak bu defa stoklarındaki buğdayların bir kısmını satışa açmaya karar vermiştir. Bu kapsamda 6 Eylül 2010'dan itibaren, kalitelerine göre 515-635 TL/Ton arasında değişen fiyatlarla 255,300 ton ekmeklik,



550-665 TL/Ton arasında değişen fiyatlarla da 78,700 ton makarnalık olmak üzere toplam 334,000 ton buğdayın satışa açılmasına karar verilmiştir."



NTV'de yer verilen açıklamada piyasalardaki gelişmelere göre uygulamaya konulacak yeni tedbirlerin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı da belirtildi.



Haziran ayının ikinci yarısından itibaren, dünyanın en önemli buğday üreticileri arasında yer alan AB ve Rusya'nın üretimlerindeki olumsuzluklara bağlı olarak, başta ABD olmak üzere dünyanın önde gelen buğday borsalarında hızla yükselmeye başlayan fiyatların, son üç haftadır yatay bir bantta seyrettiği belirtilen açıklamada, "Ülkemizde ise bu yılın buğday hasadına bir önceki yıldan devreden 2 milyon tonluk stokla girilmiştir. TÜİK tarafından yapılan en son tahminlere göre 19.5 milyon tonluk üretimle birlikte ülkemizin toplam buğday stoku 21.5 milyon tona ulaşmaktadır. Tüketimimiz ise yıllık 18 milyon ton civarındadır" denildi.