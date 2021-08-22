TMO: Olağandışı piyasa koşullarında istikrarı sağlamak için her türlü yetki ve olanağa sahibiz

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) arpa ithalat ihalesine ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Olağandışı piyasa koşullarına dikkat çekilen açıklamada, piyasa istikrarını sağlamak için TMO’nun elinde her türlü yetki ve olanağın olduğu vurgulandı.

Açıklamada; Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde yaşanan kuraklık nedeniyle üretim ve verimde kayıplar olduğu; bu bölgelerde piyasa fiyatlarının arttığı bildirildi. Tüm dünyada yaşanan sel felaketi, don olayları, kuraklık gibi iklim koşullarının hasat sürecini olumsuz etkilemesi ile birlikte dünyadaki hububat fiyatlarında büyük dalgalanmalar görüldüğünü; bu gelişmelerin, TMO’nun hububat ihalelerindeki fiyatlara da yansıdığı belirtildi.

TMO'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“TMO, stoklarının düzenli olarak takviyesine devam etmek üzere gerektiğinde yeni ihaleler düzenlemekte, tedarik sürecini yeni gelişmeleri de dikkate alarak yönetmekte ve iç satış programlarını aksatmadan yürütmektedir. Özellikle hayvan yetiştiricilerimiz, uygun fiyatlarla yapılan arpa satışlarından büyük memnuniyet duyduklarını sıklıkla ifade etmektedirler.

Bazı kesimlerce, TMO ihalelerinin onay ve temin süreçleri yanlış yorumlanarak piyasaya ürün arzının azalacağı, TMO’nun satışlarına devam edip edemeyeceğinin belirsiz olduğu gibi gerçek dışı görüş ve yorumlar yapılarak piyasada spekülasyon oluşturulmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.

TMO olarak bir kez daha altını çizmek isteriz ki; içinde bulunduğumuz olağandışı piyasa koşullarında piyasa istikrarını sağlamak üzere kuruluşumuzun her türlü imkan ve yetkisi mevcuttur. Stoklarımızın takviye edilerek piyasaya ürün arzımızın yeni hasada kadar kesintisiz devam etmesi için gerekli planlama yapılmış olup, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içinde, ihtiyaç duyulması halinde her türlü tedbir alınacaktır. TMO tarafından iç ve dış piyasalar dikkatle ve güncel olarak takip edilmektedir. Bu sebeple hububat piyasaları hakkında farklı amaç ve mülahazalarla çıkarılan spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.” (ANKA)