CHP'li Gürer: Uygun fiyattan buğday verildiği halde ekmek fiyatlarına zam yapıldığı algısı oluşturulmaya çalışılıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, fırıncıların sorunlarını Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar'a aktardı. Dündar'ın köşesinde yer verdiği bilgilere göre Gürer konuştuğu fırıncıların kendisine Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından verilen buğdaydan yapılan unun kullanılmaz halde olduğunu iddia ettiklerini söyledi. Gürer fırıncıların verdiği bilgileri Dündar'a şu şekilde aktardı:

"TMO tarafından verilen buğdaydan elde edilen unun ekmek yapılamayacak durumda olduğunu belirtiyorlar. Daha önce o unu alan arkadaşlar, ekmek üretemedikleri için hayvan yemi yaptıklarını söylüyorlar."

Gürer "Bu şekilde kamuoyunda uygun fiyattan buğday verildiği halde ekmek fiyatlarına zam yapıldığı algısı oluşturulmaya çalışılıyor!" dedi.

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