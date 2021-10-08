TMO'nun 310 bin tonluk arpa ithalatı için açtığı ihalede verilen teklifler belli oldu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yaklaşık 310,000 ton yemlik arpa ithalatı için açtığı ihalenin ilk turunda teklifleri aldı.

Dünya'nın aktardığına göre Ticaret kaynakları, en düşük teklifin navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 316.50 dolar olduğunun tahmin edildiğini söylediler.

Kaynaklar, TMO'nun henüz nihai alım kararı vermediğini söylediler. TMO ihalelerde genelde birkaç tur pazarlık sonunda fiyatı düşürmeye çalışıyor.

En düşük teklifin yaklaşık 25,000 ton için VA Intertrading tarafından verildiği ifade ediliyor. Teslimatın Bandırma limanı üzerinden yapılması bekleniyor.

Bu teklifi teslimatı farklı limanlara yapılmak üzere verilen 317.70 dolar, 318.59 dolar, 319.40 dolar ve 319.80 dolarlık teklifler takip etti.

Teslimatların 5-25 Kasım tarihleri arasında yapılması isteniyor.