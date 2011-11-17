T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TMO, mısırı 540 liradan alacak  ANKARA (A.A)

17 Kasım 2011 22:11

-TMO, mısırı 540 liradan alacak  ANKARA (A.A) - 17.11.2011 - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), mısır müdahale alım fiyatını ton başına 540 lira olarak belirledi. TMO'dan yapılan açıklamada, 2011/2012 dönemi 1. ürün mısır hasadının ağustos ayında başladığı anımsatılarak, piyasa fiyatlarının 600-650 TL/Ton seviyelerinde seyretmesi nedeniyle mısır müdahale alım fiyatını açıklama gereği duyulmadığı ifade edildi. Piyasanın depolama ihtiyacının karşılanması, talep eden üreticilere avans ödenmesi ve tüm kesimlere makbuz senedi karşılığı kredi kullanma imkanı sağlanması amacıyla 19 Ağustos 2011'de emanet alım işlemlerine başlandığı ve bugüne kadar 96 bin 17 ton emanet mısır alımı yapıldığı kaydedilen açıklamada, 1. ürün mısır hasadı tamamlanmak üzere olduğu, 2. ürün mısır hasadının da yüzde 40 tamamlandığı ifade edildi. Açıklamada, 2. ürün mısır hasadının başlamasıyla piyasa fiyatları düşüş eğilimine girdiği, bugün itibariyle yüzde 14 rutubetli mısırın, piyasalarda net 490-539 TL/Ton aralığında işlem gördüğü belirtildi ve bu nedenle piyasaların düzenlenerek üretici mağduriyetinin önlenmesini teminen TMO'nun mısır müdahale alım fiyatını 540 TL/Ton olarak belirlediği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24