-TMO, mısırı 540 liradan alacak ANKARA (A.A) - 17.11.2011 - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), mısır müdahale alım fiyatını ton başına 540 lira olarak belirledi. TMO'dan yapılan açıklamada, 2011/2012 dönemi 1. ürün mısır hasadının ağustos ayında başladığı anımsatılarak, piyasa fiyatlarının 600-650 TL/Ton seviyelerinde seyretmesi nedeniyle mısır müdahale alım fiyatını açıklama gereği duyulmadığı ifade edildi. Piyasanın depolama ihtiyacının karşılanması, talep eden üreticilere avans ödenmesi ve tüm kesimlere makbuz senedi karşılığı kredi kullanma imkanı sağlanması amacıyla 19 Ağustos 2011'de emanet alım işlemlerine başlandığı ve bugüne kadar 96 bin 17 ton emanet mısır alımı yapıldığı kaydedilen açıklamada, 1. ürün mısır hasadı tamamlanmak üzere olduğu, 2. ürün mısır hasadının da yüzde 40 tamamlandığı ifade edildi. Açıklamada, 2. ürün mısır hasadının başlamasıyla piyasa fiyatları düşüş eğilimine girdiği, bugün itibariyle yüzde 14 rutubetli mısırın, piyasalarda net 490-539 TL/Ton aralığında işlem gördüğü belirtildi ve bu nedenle piyasaların düzenlenerek üretici mağduriyetinin önlenmesini teminen TMO'nun mısır müdahale alım fiyatını 540 TL/Ton olarak belirlediği bildirildi.