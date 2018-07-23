TMO kilosu 3 TL'den mercimek alacak

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) 2018 yılı için yeşil mercimek alım fiyatını ton başına 3.000 TL olarak açıkladı.

TMO'nun internet sitesinden şu açıklama yapıldı:

"Ülkemiz yeşil mercimek üretiminin bu sene geçen seneye oranla yüzde 27 artarak 38 bin ton olacağı tahmin edilmektedir. Üretimdeki artışa bağlı olarak piyasa fiyatlarındaki düşüş ile üreticilerimizin mağdur olmaması için TMO yeşil mercimek alımı ile görevlendirilmiştir. Bu kapsamda Sayın Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından 2018 yılı için yeşil mercimek alım fiyatı ton başına 3.000 TL olarak açıklanmıştır.

Alım fiyatına ilave olarak bakanlığımız tarafından ton başına prim, mazot, gübre ve sertifikalı tohum desteği olarak verilen toplam 790 TL ile birlikte yeşil mercimek üreticimizin eline ton başına 3.790 TL geçmektedir.

2018 yılında TMO tarafından yeşil mercimek alımlarında izlenecek politikalar şunlardır:

1. ÇKS'ye kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır.



2. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır.



3. Üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla hububat alımlarında uygulanan randevulu alım sistemi yeşil mercimek alımlarında da devam ettirilecektir.



4. Randevular İnternet üzerinden www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alınabileceği gibi şube müdürlüklerimiz ile ajans amirliklerimizden de alınabilecektir.



5. Pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım yapılacaktır.



TMO'ya yeşil mercimek teslim edecek üreticilerimizin, alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için;



- ÇKS bilgilerini güncellemeleri,



- Randevularını mutlaka almaları,



- Ürünlerini randevu alınan günde getirmeleri,



- Anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaralarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.



Üreticiler, TMO işlemleri ile ilgili her türlü bilgiyi TMO iş yerlerinden ve Alo Ürün Hattından [312 416 34 10 (8 hat)] alabileceklerdir."