TMO İzmir Ticaret Borsası’nda ilk üzüm alımını yaptı

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA)- TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’nın, kuru üzümde müdahale alımı yapılacağını açıklamasının ardından altı alım merkezinde çekirdeksiz kuru üzüm alımına başladı. TMO, İzmir Ticaret Borsası’nda (İTB) da üreticilerden kuru üzüm alımı yaptı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, geçen haftaki Manisa ziyaretinde TMO’nun 4 lira fiyatla kuru üzüm alımı yapacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından TMO, 18 Eylül’de Turgutlu, Salihli, Manisa, Saruhanlı, Alaşehir ve Sarıgöl olmak üzere toplam altı noktada kuru üzüm alımlarına başladı. Bölge ekonomisi açısından önemli bir tarımsal değer olan kuru üzümden kendisine arz edilenlerin tamamını alacak şekilde programını yapan TMO, çekirdeksiz kuru üzüm fiyatı oluşumunda önder olan ve söz konusu fiyatların uluslararası piyasalarda da referans alındığı İzmir Ticaret Borsası’nda da alımlara başladı.

İTB’de düzenlenen ilk kuru üzüm alımını töreninde konuşan TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, \"Satın aldığımız üzümün yaklaşık 3 milyon TL değeri var. Bugünün anlam ve önemine binaen 1 milyon TL’yi üretici hesaplarına aktarıyoruz. Bizim rolümüz bir çeşit hakemlik. Oyuncu olma gibi bir niyetimiz yok. Üzüm fiyatlarında bir düşüş endişesi yaşandı. Rekoltede sorun yoktu, ihracatın da iyi gideceği kanaati var ama bu piyasa bir beklentidir. Biz de beklentileri yönetmek üzere varız. Bugün üzüm fiyatı 4 TL eşiğinin üzerinde. Amaç yerini buluyor. Teorik olarak 310 bin ton almaya talibiz. İlk günden itibaren görevimizi yapmaya başladığımızı hissediyoruz. Gelinen noktadan mutluyuz ama meseleye dönemsel bakmıyoruz. Yerleşmeye gelmedik ama düzenli bir sistemi de kurmamız lazım. Tarafları makul düzeyde buluşturacak piyasa kurallarını oluşturmamız lazım. Bizim amacımız, madem devletin kurumu üzüme müdahale için bölgeye geldi, hadi bunu fırsata çevirelim\" diye konuştu.

\'ÇÖZÜM DEPOCULUKTA\'

Tarım piyasasının temelinde arz talep dengesizliği sorunu olduğunu ifade eden Kemaloğlu, şöyle devam etti:

\"Üzüm hasat edildiğinde bütün üreticiler ‘biz hasadı yaptık, satmamız lazım’ diyor. ‘Bekleyin, fiyatı artacak’ diyoruz. O da, ‘Ankara’dan söylemek kolay ama bu üzümü koyacak depo lazım’ diyor. Bunu çözmenin temel başlangıcı depoculuktur. Gelin beraberce üzümde modern dünyanın kullandığı alt yapıyı kuralım, lisanslı depoculuğu hayata geçirelim. Şartları koymadığımız sürece bazen devletin müdahalesi sert olabiliyor ama biz gelinen noktadan çok mutluyuz. İnşallah üreticiler de mutlu olacaktır. Fiyatların arzulanan noktaya geleceğini düşünüyorum.\"

\'ÜZÜM TÜRKİYE İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR ÜRÜN\'

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de törende yaptığı konuşmada \"Borsa olarak üzüm salonumuzda 93 yıldır öncü bir rol üstleniyoruz. Üzüm Türkiye için çok değerli bir ürün. Ülkemizde herkesin emeğinin hakkını alması için çalışmaya gönüllüyüz ve bunun arkasındayız. Bu ve bundan sonra da devletimizle işbirliği yapmaya ve Türk tarımsal ürünlerin ederini, değerini arttırmak için birlikte çalışmaya her zaman hazırız\" diye konuştu.

SEMBOLİK KURU ÜZÜM ALIMI

TMO tarafından İTB’de ilk kuru üzüm alımı gerçekleştirildi. Alımda sembolik olarak, 9 numara kalitede 3.5 ton üzüme 4.5 TL verilirken, 10 numara kalitede olan 16.5 ton üzüm ise 5 TL’den alındı. Ancak TMO’nun 9 numara kalitedeki üzüme 4 TL, 10 numara kalitedeki üzüme 4.30 TL fiyat verdiği; bugünkü satışın sembolik olduğu belirtildi.



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