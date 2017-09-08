TMO Genel Müdürü Kemaloğlu’ndan fındık üreticilerine: Bekleyin fiyat yükselir

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, fındık üreticilerinin fındığını satmayıp beklemesi halinde fındıkta üretici fiyatının serbest piyasada artış göstereceğini söyledi.

Düşük alım fiyatıyla fındık üreticisinin yüzünü bu yıl da güldürmeyen Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) üreticilere 'bekleyin' mesejı geldi. Giresun'da bir fındık alım merkezinde konuşan TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, üreticilerin geçmiş yıllarda fındıklarını 15-20 liraya satabilmesinden dolayı şimdi de yüksek fiyat beklentisi içine girdiklerini ifade ederek, "Ey fındık üreticisi bu fiyatın altında fındığını satma ve daha iyi bir fiyata fındığını satabilirsin.’ Ne bekliyoruz biz hemşehrilerimizden? Panik yapmasınlar, acele etmesinler, nihayetinde bu bir tarım ürünü. Herkes bir anda bardağı doldurmaya çalışırsa taşar ve taşan suyu biz kolay çekemeyiz. Üreticilerimiz bize destek olacak, acele etmeyecek ve fiyat arzu ettikleri seviyeyi bulacak” şeklinde konuştu.

Çiftçi ağacını kesmeyi düşünüyor

TMO'nun Giresun kalite fındık için kilogram başına 10 lira 50 kuruş, levant kalite için 10 lira olarak açıkladığı fiyat çiftçi birlikleri tarafından sert bir biçimde eleştirilmişti. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, TZOB'un 10 lira olarak açıkladığı levant kalite fındığın alım fiyatının randımana göre 8 lira 64 kuruşa kadar düşebildiği bilgisini vermişti. Bayraktar, “Tüccar, TMO’nun verdiği fiyatın netini hesaplamış, kendi fiyatının altında kaldığını görmüş ve piyasa fiyatlarını hem Doğu Karadeniz’de hem Batı Karadeniz’de aşağı çekmiştir. Üreticimiz TMO’nun açıkladığı fiyata son derece tepkili. Bahçeye girmeyeceğini söyleyen, fındık ağaçlarını kesen üreticilerimiz bile var. Hükümetimiz, 500 bin fındık üreticisinin sesine kulak vermeli, sorunu görmeli, acilen TMO fiyatlarını revize ederek tepkiyi dindirmelidir. Maliyet, randıman düşüklüğü, barem kriter sorunları, nakliye masrafı, stopaj ve BAĞ-KUR kesintileri de dikkate alınmalı, üreticimizi memnun edecek bir fiyat verilmelidir” demişti.