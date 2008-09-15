TMO Genel Müdürü istifa etti

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, görevinden ayrıldı.



2003 yılı Haziran ayından beri TMO'da üst düzey yöneticilik yapan Kemaloğlu, bugün itibariyle görevinden istifa etti.



Kemaloğlu'nun, bakanlıkta müşavir olarak bir süre daha çalışacağı öğrenildi.



Giresun-Eynesil'de 1967 yılında doğan İsmail Kemaloğu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Sayıştay'da denetçi olarak çalışan Kemaloğlu, 2002-2003 tarihleri arasında Tarım ve Köyişleri Bakanına mali ve hukuki konularda danışmanlık yaptı. 2003 yılı Haziran ayında TMO Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği görevine başlayan İsmailoğlu, 2005 yılı Ocak ayından beri TMO Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütüyordu.

