TMO elinde kalan fındığı yağ yaptı

Elinde kalan fazla fındığı yağa dönüştüren TMO bu yolla hem 90 milyon lira gelir elde etti hem de stoku 508 bin tona düşürdü.
Fındık alımları sebebiyle oluşan zararı üstlenmek zorunda kalan
Hazine'nin yükü hafiflemeye başladı. Zaman gazetesinin haberine
göre, 1,5 milyar dolarlık görev zararını azaltıcı formül arayan Toprak
Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık yağı projesi tuttu. Beş ay önce 75
bin tonluk kabuklu fındığı yağ haline getirmek için fabrikalarla
anlaşan ofis, 75 bin tonluk ikinci bir ürün sevkiyatına daha başladı.
Ofisin bu iki satıştan elde edeceği gelir 90 milyon lira. Fındık yağına
ilişkin geri dönüşün olumlu olduğuna dikkat çeken yetkililer, üretici
firmaların reklam kampanyasıyla pazarın genişleyeceğini söyledi.
Tüketimi artırıcı formüller üzerinde çalıştıklarını aktaran yetkililer,
ayçiçek yağı fiyatının düşmesinin ardından fındık yağında da indirime
gidilebileceği sinyalini verdi. Bu gelişme, depo sorunu yaşayan ofisi
de ayrıca rahatlattı. Depolardaki fındık stoğu 650 bin tondan 508 bin
tona kadar geriledi. 3 kilo 600 gram fındıktan bir litre yağ elde
ediliyor. Özel teneke kutular içerisinde satışa sunulan 1 litre fındık
yağı 4,75 lira, 5 litre fındık yağı 22 liradan alıcı buluyor. İsteyen
marketler ise 19 liradan alıp 22 liraya satabiliyor.
Yüksek fiyatı sebebiyle sınırlı miktarda
tüketimi söz konusu olan fındık yağı, üretilerek tüketiciye uygun
fiyatla satışa sunuluyor. 2006 yılından itibaren üreticilerin
mağduriyetinin önlenmesi amacıyla fındık alımıyla görevlendirilen ofis,
2008-2009 dönemi üretiminin yüzde 46'sı olan 366 bin ton fındığı
alarak, ürün bedellerinin tamamı için bir milyar 518 milyon TL'lik
ödeme gerçekleştirdi. Türkiye, dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde
75'ini, ihracatının ise yüzde 80'ini gerçekleştiriyor. Yıllık ihracat
miktarı 2 milyar dolar olan fındık, Karadeniz'in en önemli geçim
kaynaklarının başında geliyor. Geçen yıl 800 bin tona çıkarak rekor
kıran fındık rekoltesinin bu yıl 500 bin ton olarak tahmin edilmesi
yılbaşında fiyatların yükselebileceği endişesi oluşturdu. Yılda 500 bin
tonun ihraç edildiğini aktaran bakanlık yetkilileri, iç pazarda
fiyatların ani yükselmesi halinde ofisin devreye girebileceğini
kaydetti. Aynı yetkili son yıllarda fiyatların düşmesi ile birlikte iç
piyasadaki tüketimin 60 binden 120 bin tona kadar çıktığını kaydetti.
TMO'nun anlaştığı marketlerde iç fındığın kilosu 10 liradan satılıyor.
Isıya en dayanıklı yağ,kızartmada koku bırakmıyor
Fındık yağı sağlık açısından önemli
faydalar sağlıyor. Ofis'ten elde edilen bilgilere göre fındık yağının
yanma noktası diğer yağlardan daha yüksek. 220 derecede yandığı için
ısıya karşı en dayanıklı yağ. Fındık yağı dışındaki diğer yağlar,
yüksek ısıya dayanamadığından pişirildiklerinde (özellikle yüksek
dereceli kızartmalarda) fiziksel ve kimyasal yapıları değişerek zehirli
(toksik) özellikleri açığa çıkıyor. TMO yetkilileri fındık yağının,
kızartmalarda kullanıldığı ortamda ve yiyecekte koku bırakmadığını,
hafif ve lezzetli olması nedeniyle hamur işleri de dahil her türlü
yemek yapımında çok iyi sonuçlar verdiğini dile getiriyor.