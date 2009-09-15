TMO elinde kalan fındığı yağ yaptı

Fındık alımları sebebiyle oluşan zararı üstlenmek zorunda kalan Hazine'nin yükü hafiflemeye başladı. Zaman gazetesinin haberine göre, 1,5 milyar dolarlık görev zararını azaltıcı formül arayan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık yağı projesi tuttu. Beş ay önce 75 bin tonluk kabuklu fındığı yağ haline getirmek için fabrikalarla anlaşan ofis, 75 bin tonluk ikinci bir ürün sevkiyatına daha başladı. Ofisin bu iki satıştan elde edeceği gelir 90 milyon lira. Fındık yağına ilişkin geri dönüşün olumlu olduğuna dikkat çeken yetkililer, üretici firmaların reklam kampanyasıyla pazarın genişleyeceğini söyledi. Tüketimi artırıcı formüller üzerinde çalıştıklarını aktaran yetkililer, ayçiçek yağı fiyatının düşmesinin ardından fındık yağında da indirime gidilebileceği sinyalini verdi. Bu gelişme, depo sorunu yaşayan ofisi de ayrıca rahatlattı. Depolardaki fındık stoğu 650 bin tondan 508 bin tona kadar geriledi. 3 kilo 600 gram fındıktan bir litre yağ elde ediliyor. Özel teneke kutular içerisinde satışa sunulan 1 litre fındık yağı 4,75 lira, 5 litre fındık yağı 22 liradan alıcı buluyor. İsteyen marketler ise 19 liradan alıp 22 liraya satabiliyor.

Yüksek fiyatı sebebiyle sınırlı miktarda tüketimi söz konusu olan fındık yağı, üretilerek tüketiciye uygun fiyatla satışa sunuluyor. 2006 yılından itibaren üreticilerin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla fındık alımıyla görevlendirilen ofis, 2008-2009 dönemi üretiminin yüzde 46'sı olan 366 bin ton fındığı alarak, ürün bedellerinin tamamı için bir milyar 518 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirdi. Türkiye, dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 75'ini, ihracatının ise yüzde 80'ini gerçekleştiriyor. Yıllık ihracat miktarı 2 milyar dolar olan fındık, Karadeniz'in en önemli geçim kaynaklarının başında geliyor. Geçen yıl 800 bin tona çıkarak rekor kıran fındık rekoltesinin bu yıl 500 bin ton olarak tahmin edilmesi yılbaşında fiyatların yükselebileceği endişesi oluşturdu. Yılda 500 bin tonun ihraç edildiğini aktaran bakanlık yetkilileri, iç pazarda fiyatların ani yükselmesi halinde ofisin devreye girebileceğini kaydetti. Aynı yetkili son yıllarda fiyatların düşmesi ile birlikte iç piyasadaki tüketimin 60 binden 120 bin tona kadar çıktığını kaydetti. TMO'nun anlaştığı marketlerde iç fındığın kilosu 10 liradan satılıyor.

Isıya en dayanıklı yağ,kızartmada koku bırakmıyor

Fındık yağı sağlık açısından önemli faydalar sağlıyor. Ofis'ten elde edilen bilgilere göre fındık yağının yanma noktası diğer yağlardan daha yüksek. 220 derecede yandığı için ısıya karşı en dayanıklı yağ. Fındık yağı dışındaki diğer yağlar, yüksek ısıya dayanamadığından pişirildiklerinde (özellikle yüksek dereceli kızartmalarda) fiziksel ve kimyasal yapıları değişerek zehirli (toksik) özellikleri açığa çıkıyor. TMO yetkilileri fındık yağının, kızartmalarda kullanıldığı ortamda ve yiyecekte koku bırakmadığını, hafif ve lezzetli olması nedeniyle hamur işleri de dahil her türlü yemek yapımında çok iyi sonuçlar verdiğini dile getiriyor.