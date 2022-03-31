TMO’dan 18 bin tonluk ayçiçeği yağı ithalatı

Son günlerde buğday ve mısır ithalatıyla öne çıkan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bu kez yaklaşık 18 bin tonluk ham ayçiçek yağı ithal etti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ihaleyle yaklaşık 18 bin ton ham ayçiçek yağı ithal etti. Bilgiyi, Avrupalı ticaret kaynakları verdi.

Reuters'in haberine göre, TMO, salı günü 18 bin ton ham ayçiçek yağı alımı için ithalat ihalesi açmıştı.

Mısır ve buğday ithal etmişti

Öte yandan TMO, son günlerde buğday ve mısır ithalatıyla da öne çıkıyor.

Üç gün önce 300 bin ton mısır ithalatı yapan TMO’ya ihalede en düşük teklif ton başına 400.87 dolar olmuştu.

Ofis, mart ayı başlarında 270 ve 260 bin tonluk buğday ithalatı için de iki ayrı ihale açmıştı.