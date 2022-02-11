TMO’da ucuz yağ kuyruğu

Toprak Mahsulleri Ofisi, ayçiçek yağını 99 liradan satışa sununca satış noktalarında yoğunluk oluştu.

Ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte ülkedeki birçok yerde gıda kuyrukları oluşmaya başladı. Vatandaşlar, uygun fiyata yağ alabilmek için TMO'nun kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 5 litrelik ayçiçek yağını 99 liradan satışa sundu.

Piyasaya göre daha ucuza satılan ayçiçek yağını almak için vatandaşlar TMO satış noktası önünde yoğunluk oluşturdu.

Ayçiçek yağının 5 litresi, markaya göre değişiklik göstermekle birlikte, piyasada 120 lira ile 180 lira değişen fiyatlarla satılıyor.