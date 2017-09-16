TMO, çekirdeksiz kuru üzüm alımlarına başlıyor

MANİSA, (DHA)- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın Manisa\'ya yaptığı ziyarette açıkladığı çekirdeksiz kuru üzüm alımlarına, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 18 Eylül Pazartesi gününden itibaren başlanacağı bildirildi.

Manisa ziyaretinde kuru üzüm fiyatlarındaki istikrarsızlığı gidermek amacıyla 9 kalite çekirdeksiz kuru üzüm fiyatının kilosunun 4 TL\'den aşağı düşmeyeceğini açıklayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, TMO tarafından çekirdeksiz kuru üzüm alımı yapılacağını belirtti. Bu doğrultuda TMO tarafından 18 Eylül Pazartesi gününden itibaren çekirdeksiz kuru üzüm alımlarına başlanacağı bildirildi. Alım koşullarıyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

\"İlk etapta Alaşehir, Salihli, Sarıgöl, Turgutlu, Saruhanlı ve Manisa\'da alım yapılacak. İzmir ve Salihli Ticaret Borsalarında da üreticilerden alım yapılacak. Çiftçi Kayıt Sistemi\'ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacak. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO\'ya teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak. Üreticilerimizden boşaltma ücreti alınmayacak. Rutubet oranı yüzde 13 üzerinde olan ürünler alınmayacak. Ürün teslimatları sadece ürün sahipleri tarafından yapılabilecek. Eski yıl mahsulü ürünler kesinlikle alınmayacak. Alımlarda, her araçtan ürünü temsil eden numune alınacak ve analize tabi tutulacak. Kullanılmış çuvallarla arz edilen ürünler satın alınmayacak.\"

TMO\'ya ürün teslim edecek üreticilerin, alım noktalarında herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için Çiftçi Kayıt Sistemi bilgilerini güncellemeleri, anlaşmalı bankalardan alınacak banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelinmesi gerektiği bildirildi.

Üreticiler alımlar konusunda her türlü bilgi ve şikayetini Alo Ürün Hattı\'na (0-312- 416 34 10-14 (5 hat) bildirebilecek.

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