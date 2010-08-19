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Ekonomi

TMO: BUĞDAY STOKU YETERLİ ANKARA (A.A)

19 Ağustos 2010 20:58

-TMO: BUĞDAY STOKU YETERLİ ANKARA (A.A) - 19.08.2010 - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yazılı ve görsel basında buğday fiyatlarına ilişkin yapılan değerlendirmelerin yurt içi piyasaların olumsuz yönlenmesine ve spekülatif amaçlı hareketlere zemin hazırladığı uyarısında bulunarak, ''Türkiye'nin tüketimi karşılayacak düzeyde buğday üretim ve stokuna sahip olduğu dikkate alınarak, dünyada yaşanan olumsuz dalgalanmalardan aynı şekilde etkilenmemesi için çaba sarfedilmektedir'' açıklamasında bulundu. TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Federasyonu'nun hububat üretimindeki düşüş nedeniyle açıkladığı hububat ihracatı yasağı kararının etkisiyle, yurt dışı piyasalarda artışlar meydana geldiği ve bu durumun iç piyasalarda olumsuz ve spekülatif beklentilere neden olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, Türkiye'deki bu yılki buğday üretiminin 19 milyon ton, toplam buğday miktarının 21 milyon ton, yıllık tüketimin ise 18 milyon ton olduğu ifade edildi. Haziran ayından bu yana hububat alımlarına devam edildiği, üreticilerden bugüne kadar alınan 972 bin ton ve önceki yıldan devreden 1 milyon 255 bin ton ile birlikte toplam 2 milyon 227 bin ton buğday stokuna ulaşıldığı bildirildi.

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