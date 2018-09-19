TMO, buğday ithal edecek

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), yaklaşık 252 bin ton buğday alımı için bir dizi uluslararası alım ihalesi açtı.

Avrupalı ticaret kaynaklarının dün verdiği bilgiye göre 25 Eylül'e kadar başvuru yapılacak ihalelerde kırmızı ekmeklik buğday alınacak.

Ticaret kaynakları TMO'nun her biri 6 bin ton büyüklüğünde 42 ayrı ihale açtığını bildirdi.

Ticaret kaynakları TL'nin değer kaybı nedeniyle Türk buğdayının ihraç piyasalarında gözde bir ürün haline geldiğini bu nedenle iç piyasada arzın azaldığını ve fiyatların yükseldiğini bildirdi.