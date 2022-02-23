TMO, 6 bin ton ham ayçiçek yağı aldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), uluslararası ihale ile 6 bin ton ham ayçiçeği yağı aldı.
Dünya'nın aktardığına göre Ticaret kaynakları, navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 1,474.90 dolara Prime ticaret şirketinden alım yapıldığını söylediler.
Kaynaklar, Türkiye'de özel sektörde mart teslimatlı ayçiçeği yağı için talebin az olması nedeniyle ilk teklif edilen fiyatın düştüğünü ifade ettiler.
Sevkiyatların 2 - 25 Mart arasında Tekirdağ limanına yapılması bekleniyor. İhaledeki miktar ve fiyatlar nihai onaya tabi olacak.