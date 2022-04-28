TMO, 12 bin ton ayçiçek yağı ithal edecek

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) mart ayında yaptığı 18 bin tonluk ham ayçiçek yağı ithalatından sonra 12 bin tonluk daha alım yaptı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 18 bin ton ayçiçek yağı alımı için açtığı ithalat ihalesinin ilk aşamasında yaklaşık 12 bin ton ham ayçiçek yağı satın aldı.

Ticaret kaynakları, ihalede 12 bin ton için teklifin Yayla tarafından verildiğini, teklifin navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 1,997 dolar olduğunu ve teslimatın Mersin limanına yapılacağının tahmin edildiğini söyledi.

TMO ihalelerinde satın alınan miktarlar nihai onaya tabi olacak.

18 bin ton alınmıştı

İhalede teslimatın 16 Mayıs ile 16 Haziran tarihleri arasında Tekirdağ ve Mersin limanlarına yapılması talep edilmişti.

TMO, 31 Mart’ta da 18 bin ton ham ayçiçek yağı satın almıştı. Bu ihalede en düşük fiyat 6 bin ton için navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 1,896.90 dolar olmuştu.