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TMMOB'dan Topçu Kışlası için "Mahkeme kararları netleşti" diyen Topbaş'a: Dava süreçleri devam ediyor

Topbaş "Taksim'e Topçu Kışlası'nı yapacağız" demişti

29 Temmuz 2016 18:45

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden (TMMOB), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın Gezi Parkı’na yapılacak Topçu Kışlası projesiyle ilgili “Mahkeme kararları yapılabileceği yönünde netleşti” sözlerine ilişkin yapılan açıklamada “Gezi Parkı’na ilişkin açılan dava süreçleri hala devam etmektedir” dendi.

TGRT Haber’e konuşan Belediye Başkanı Topbaş, Gezi Parkı eylemlerine neden olan Taksim Topçu Kışlası’nın yapılacağını belirterek şunları söylemişti;

“Tartışalım, görüşelim denmiyor. Almanya’da falan bunun örnekleri var. Sergileniyor, halk ‘tamam’ diyor ve yapılıyor. Taksim artık metroların entegre olduğu bir yer haline geldi. İnsanların Taksim’de oturacakları, vakit geçirecekleri hiçbir yer yok. Geçmişte rezidans, otel, AVM yapılacak diye algılandı. Böyle bir şey düşünülmedi. Sayın Cumhurbaşkanımız ufak ticari üniteler diye bahsetti.

"Taksim Topçu Kışlası'nı yapacağız. Cumhurbaşkanımız zaten net söylüyor. Fonksiyon olarak sanat galerisi düşünüyoruz. Onun için çok fazla ağaç kaldırılmıyor. O ağaçlar çok eski değil. Sanat galerisinin altında iç ve dışa bakan kafeler düşünüyoruz. İnsanların Şanzelize’ye gittiği gibi gelip orada kafelerde de geç saatlere kadar oturduğu gibi bir sanat galerisi olabilir. Bunun proje çalışmaları devam ediyor. Altında otoparkı da olacak. Bununla ilgili kurul kararları vardı. Mahkeme kararları da yapılabileceği yönünde netleşti. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu eserin yapılmasının doğru olacağını söyledi. Kentin kültürüne hizmet edecek."

 

“Davalar devam ediyor”

 

Topbaş’ın açıklamaları üzerine TMMOB, sosyal medya hesabı üzerinden “Taksim Topçu Kışlası ile ilgili "mahkeme karaları yapılabileceği yönünde netleşti" diyen Kadir Topbaş'a cevabımızdır” adı altında bir açıklama yayınladı.

 

TMMOB’nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

 

“Gezi Parkı’na ilişkin açılan dava süreçleri hala devam etmektedir. Bilindiği gibi İstanbul 1. İdare Mahkemesi Taksim Gezi Parkı’nın yapılaşmaya açılmasına ilişkin imar planının iptaline karar vermiş, Danıştay 6 .Dairesi ise bu kararı gerekçesini genişleterek onamıştı. Sonraki süreçte Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Danıştay üyeleri kabul edilemez gerekçelerle 'karar düzeltme' kararı verdi ve dosya tekrar İstanbul İdari Mahkemesi’ne döndü. Şuan da da dava süreci kapsamında Gezi Parkı için keşif günü bekleniyor. Ayrıca yine stratejik planda Taksim’e bir kışla yapılmasına ilişkin hükmün iptali ile ilgili dava da hala sürmektedir"  

 

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