TMMOB'da yeni yönetim belli oldu; seçimleri ‘Mavi Liste' kazandı

TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri tamamlandı. 24 odadan birer üyenin seçilmesi ile oluşan TMMOB Yönetim Kurulu, dün (3 Haziran 2018) yapılan seçimlerde belli oldu.

TMMOB Yüksek Onur Kurulu ve TMMOB Denetleme Kurulu’nun da seçildiği Genel Kurul’a ‘Devrimci, Demokrat, Yurtsever, İlerici, Çağdaş Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları’nın çıkardığı Mavi Liste damgasını vurdu. Mavi Liste’de yer alan bütün adaylar kurullarda yer aldı. Yeni TMMOB Yönetim Kurulu, önümüzdeki günlerde ilk toplantısını yaparak yönetim kurulu başkanını, ikinci başkanı, saymanı ve yürütme kurulunu seçecek.

TMMOB Yönetim Kurulu, şu isimlerden oluştu:

Mehmet Birkan Sarıfakıoğlu (Bilgisayar Mühendisleri Odası), Bülent Onat (Çevre Mühendisleri Odası), Ufuk Ataç (Elektrik Mühendisleri Odası), Ekrem Poyraz (Fizik Mühendisleri Odası), Can Durgu (Gemi Mühendisleri Odası), Feramuz Aşkın (Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası), Yaşar Üzümcü (Gıda Mühendisleri Odası), Asiye Ülkü Karaalioğlu (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Ata Can Kale (İçmimarlar Odası), Selçuk Uluata (İnşaat Mühendisleri Odası), Murat Fırat (Jeofizik Mühendisleri Odası), Ali Burak Yener (Jeoloji Mühendisleri Odası), Mehmet Besleme (Kimya Mühendisleri Odası), Niyazi Karadeniz (Maden Mühendisleri Odası), Emin Koramaz (Makina Mühendisleri Odası), Cemalettin Küçük (Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası), Ayşegül Akıncı Yüksel (Meteoroloji Mühendisleri Odası), Tores Dinçöz (Mimarlar Odası), İsmet Aslan (Orman Mühendisleri Odası), Mehmet Çelik (Petrol Mühendisleri Odası), Ayşegül Oruçkaptan (Peyzaj Mimarları Odası), Deniz Kimyon Tuna (Şehir Plancıları Odası), Emre Fidan (Tekstil Mühendisleri Odası), Baki Remzi Suiçmez (Ziraat Mühendisleri Odası).