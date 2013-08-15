T24 LogoT24 Logo
Gündem

TMMOB'a 'böcek' şoku

TMMOB Mimarlar Odası'nın Ankara Şubesi'nde Rus yapımı dinleme cihazı (böcek) bulundu

15 Ağustos 2013 05:31

 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde iki sandalyenin altına monte edilmiş dinleme cihazı (böcek) bulundu.
DHA'nın haberine göre, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Tezcan Candan, bulunan dinleme cihazınının fotoğrafını Twitter hesabından “Mimarlar Odası ankara şubesinde sandalye altına monte edilen kayıt cihazının fotografı” yazısıyla paylaştı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Ali Hakkan, dün düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Başkent Dayanışması etkinliklerini konuşmak üzere yaptığımız toplantı sırasında, şubede görevli arkadaşlarımız 2 sandalyenin altında böcek denilen dinleme cihazını buldu. Cihazın Rus yapımı 50 saat kayıt yapabilen nitelikte olduğunu tespit ettik. Sabah gazetelerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın, ‘Şubat ayında Gezi Parkı eylemleri için toplantılar düzenlendiğini tespit ettik’ açıklamalarının ardından bu böcek dinlemesi cihazıyla karşılaştık. Bu durum bize endişe verdi. Mimarlar Odası şeffaf bir kuruluştur. Dinlemesine gerek yoktur. Bugüne kadar hiçbir gizli kapaklı şey yapılmadı.” 
 
 
 
 

ETİKETLER

tmmobböcekdinleme cihazıankara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24