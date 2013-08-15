TMMOB'a 'böcek' şoku

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde iki sandalyenin altına monte edilmiş dinleme cihazı (böcek) bulundu.

DHA'nın haberine göre, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Tezcan Candan, bulunan dinleme cihazınının fotoğrafını Twitter hesabından “Mimarlar Odası ankara şubesinde sandalye altına monte edilen kayıt cihazının fotografı” yazısıyla paylaştı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Ali Hakkan, dün düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Başkent Dayanışması etkinliklerini konuşmak üzere yaptığımız toplantı sırasında, şubede görevli arkadaşlarımız 2 sandalyenin altında böcek denilen dinleme cihazını buldu. Cihazın Rus yapımı 50 saat kayıt yapabilen nitelikte olduğunu tespit ettik. Sabah gazetelerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın, ‘Şubat ayında Gezi Parkı eylemleri için toplantılar düzenlendiğini tespit ettik’ açıklamalarının ardından bu böcek dinlemesi cihazıyla karşılaştık. Bu durum bize endişe verdi. Mimarlar Odası şeffaf bir kuruluştur. Dinlemesine gerek yoktur. Bugüne kadar hiçbir gizli kapaklı şey yapılmadı.”