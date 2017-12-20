TMMOB yöneticilerine Cumurbaşkanı'na hakaret davasında beraat

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de 12 Şubat 2015 tarihinde Torba Yasa\'ya karşı yapılan protesto gösterisinde Cumhurbaşkanı aleyhine slogan attıkları, hakaret ettikleri iddiasıyla İzmir 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Makine Mühendisleri Odası\'nın (MMO) iki yöneticisi beraat etti.

TMMOB tarafından İzmir\'de AK Parti hükümetinin Torba Yasa hazırlığına yönelik tepki göstermek amacıyla 12 Şubat 2015 tarihinde Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine slogan attıkları ve hakaret ettikleri iddiasıyla TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Dönem Sekreteri Melih Yalçın ile MMO İzmir Şubesi üyesi Devrim Cem Erturan hakkında 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.

Davanın 9\'uncu duruşması dün yapıldı. Yalçın ve Erturan savunmalarında, davaya konu olan basın açıklamasının, MMO ve TMMOB\'un örgütsel yapısına saldırı anlamı taşıyan Torba Yasa hazırlığına karşı yapıldığını hatırlatarak, \"Basın açıklaması sırasında bu sloganı hakaret kastı ile atmadık. Cumhurbaşkanı’nın söylem ve icraatlarına karşı politik eleştiri amacıyla attık. Bu eylemimiz Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarında özel bir önem atfedilen ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirilmelidir\" dedi.

Sanık avukatları da kolluk kuvvetlerinin dava açılmasına dayanak yapılan görüntü kayıtlarının usule uygun olmadığını belirterek, bunların delil olarak kabul edilmemesi gerektiğini, siyasetçilere yönelik eleştirilere izin verilen sınırların özel kişilere nazaran daha geniş olduğunun gerek iç hukukumuzda, gerekse uluslararası mahkeme kararlarında yerleşmiş bir ilke olduğunu hatırlattılar ve müvekkillerinin beraatlarını talep etti. Savunmaların ardından duruşmaya ara veren hakim, iki sanığın beraatine karar verdi.

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