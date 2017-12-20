T24 LogoT24 Logo
Gündem

TMMOB yöneticilerine Cumurbaşkanı'na hakaret davasında beraat

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 12 Şubat 2015 tarihinde Torba Yasa'ya karşı yapılan protesto gösterisinde Cumhurbaşkanı aleyhine slogan attıkları, hakaret ettikleri iddiasıyla  İzmir 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

20 Aralık 2017 20:23

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de 12 Şubat 2015 tarihinde Torba Yasa\'ya karşı yapılan protesto gösterisinde Cumhurbaşkanı aleyhine slogan attıkları, hakaret ettikleri iddiasıyla  İzmir 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Makine Mühendisleri Odası\'nın (MMO) iki yöneticisi beraat etti.
TMMOB tarafından İzmir\'de AK Parti hükümetinin Torba Yasa hazırlığına yönelik tepki göstermek amacıyla 12 Şubat 2015 tarihinde Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine slogan attıkları ve hakaret ettikleri iddiasıyla TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Dönem Sekreteri Melih Yalçın ile MMO İzmir Şubesi üyesi Devrim Cem Erturan hakkında 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.
Davanın 9\'uncu duruşması dün yapıldı. Yalçın ve Erturan savunmalarında, davaya konu olan basın açıklamasının, MMO  ve TMMOB\'un örgütsel yapısına saldırı anlamı taşıyan Torba Yasa hazırlığına karşı yapıldığını hatırlatarak, \"Basın açıklaması sırasında bu sloganı hakaret kastı ile atmadık. Cumhurbaşkanı’nın söylem ve icraatlarına karşı politik eleştiri amacıyla attık. Bu eylemimiz Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarında özel bir önem atfedilen ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirilmelidir\" dedi.
Sanık avukatları da kolluk kuvvetlerinin dava açılmasına dayanak yapılan görüntü kayıtlarının usule uygun olmadığını belirterek, bunların delil olarak kabul edilmemesi gerektiğini, siyasetçilere yönelik eleştirilere izin verilen sınırların özel kişilere nazaran daha geniş olduğunun gerek iç hukukumuzda, gerekse uluslararası mahkeme kararlarında yerleşmiş bir ilke olduğunu hatırlattılar ve müvekkillerinin beraatlarını talep etti. Savunmaların ardından duruşmaya ara veren hakim, iki sanığın beraatine karar verdi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHATorba YasaCumhurbaşkanıAsliye Ceza MahkemesiTürk MühendisMimar Odaları Birliği TMMOBMakine Mühendisleri Odası MMOTMMOBAK PartiAlsancak KıbrısCaddesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKoordinasyon KuruluDönem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24