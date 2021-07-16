TMMOB uyardı: Yerli otomobil fabrikası, fay hattına 500 metre mesafede

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Bursa'nın Gemlik ilçesi Gençali Mahallesi sınırlarında inşa edilen Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un fabrika zemininin depreme dayanıklı olmadığını söyledi.

Otomobil fabrikasının vasfı tarla olarak gösterilen alan üzerine inşa edildiğini belirten Hüseyin Alan, "Arsa, güneyde Gençali Fay Zonuna yaklaşık 500 metre, kuzeyde ise Gemlik Fay Zonuna yaklaşık 2 kilometre mesafede olması nedeniyle olası bir depremde hem yüzey yırtılmasından kaynaklı etkiler, hem de depremin sarsıntının getireceği etkilere maruz kalacaktır." dedi.

"Hızla yerleşime açılacak ve can kayıpları artacaktır"

Sözcü gazetesinin haberine göre; fabrikanın fay hatlarına yakınlığına dikkat çeken Hüseyin Alan, "Yapılacak fabrikanın yaratacağı istihdam ve göç gibi ekonomik ve sosyal etkiler sonucu bölge hızla imara ve yerleşime açılacak olup, bu da depremin etkileri ve olası can ve mal kayıplarını daha da artıracaktır." diye konuştu.

Benzer durumun 1999 Marmara depremi esnasında İzmit'te SEKA fabrikası arsası üzerine inşa edilen Ford Otosan Fabrikası’nın inşa edildiği alanda da yaşandığına dikkat çeken Alan, "Fabrika henüz inşa aşamasında olmasına rağmen depremin yüzeyde meydana getirdiği deformasyon sonucu gece bekçiliği yapan bir yurttaşımız yüzeyde meydana gelen yırtılmadan kaynaklı çukurların birinin içine düşerek yaşamını yitirmiştir" ifadelerini kullandı.

Meydana gelebilecek olası bir depremde üzücü sonuçlarla karşı karşıya kalınabileceğine işaret eden Alan, "Sonuç olarak seçilen alan, deprem ve zemin özellikleri açısından uygun olmayıp, olası bir depremde yukarıda kısaca ifade edilen etkilerin tamamı veya birkaçının etkisine maruz kalarak, üretimin durmasının yanı sıra can ve mal kayıplarına neden olacaktır.

Yine fabrikanın faaliyete geçmesinden sonra oluşacak ekonomik faaliyetler bölgenin göç almasına neden olacak, bu da bölgede daha geniş alanların imara ve yerleşmeye açılmasına ve binlerce yurttaşımızın fay zonları üzerinde yaşamaya mahkum edilmesine neden olacaktır."