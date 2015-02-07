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Halkın Mühendis Mimarları'ndan 3 günlük açlık grevi

TBMM gündemindeki torba yasa tasarısı ile TMMOB'un tasfiye edilmeye çalışıldığını öne süren Halkın Mühendis Mimarları üyesi bir grup Galatasaray Lisesi önünde eylem yaptı

07 Şubat 2015 01:25

"Halkın Mühendis Mimarları" üyesi bir grup, TMMOB'un tasfiye edilmeye çalışıldığını öne sürerek 3 günlük açlık grevi başlattı.

Galatasaray Meydanı'nda saat 19.00 sıralarında toplanan "Halkın Mühendis Mimarları" üyesi 15 kişilik grup, TBMM gündemine sunulan torba yasa ile TMMOB'un tasfiye edilmek istendiğini ileri sürerek eylem yaptı.

DHA'nın haberine göre, eylemci grup, kafalarında baret, “Açlık grevindeyiz" yazılı önlük ve ellerinde pankartlarla bir süre slogan attı. Ardından, grup adına yapılan basın açıklamasında, “Meslek örgütümüz TMMOB, 2009 yılından beri AKP'nin tasfiye saldırılarıyla karşı karşıyadır. 2013 yılında, geceyarısı yangından mal kaçırır gibi İmar Kanunu'nda değişiklik yapılmış, TMMOB'un kamusal denetim yetkileri elinden alınmıştır. Son olarak AKP tarafından TBMM gündemine getirilen iki farklı torba yasa taslağı ile imar, yapılaşma, meslek alanları ve çalışma yaşamında önemli değişiklikler yapılmaktadır. Bu değişikliklerin en önemlisi de, meslek örgütümüz TMMOB'un tasfiyesini içermektedir" denildi.

Eylemin ardından, grup, az ileride bulunan Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'ne giderek 3 günlük açlık grevi başlattı.

 

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