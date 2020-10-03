TMMOB: Saraçoğlu ranta açılıyor, tüm Ankara halkını mücadeleye çağırıyoruz

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara’nın tarihi Saraçoğlu Mahallesi’ndeki yıkım çalışmalarına tepki göstererek bir açıklama yaptı. Ankara halkına çağrı yapılan açıklamada, "Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) daha önce de restorasyon skandallarıyla gündeme gelen Güryapı A. Ş. ile hukuki süreç devam ederken çevre düzenlemesi için anlaşmış olması, Namık Kemal Ortaokulu`na gönderilen boşaltma emri, hukuksuz bir şekilde bu değerin ranta açılmasıdır" ifadelerine yer verildi.

BirGün'de yer alan habere göre Açıklamada, Saraçoğlu Mahallesi’nin 2013 yılından beri ranta açılmaya çalışıldığını belirtilerek, “Önce yıkılacak denilerek yurttaşlar zorla evlerinden çıkarılarak mahalle boşaltılmıştı. Saraçoğlu Mahallesi`nin ‘riskli alan’ ilan edilmesi, konutların koruma grubunun düşürülmesi ve zorla tahliye kararının alınmasının ardından davacısı olduğumuz hukuki süreç devam ederken Namık Kemal Ortaokulu için boşaltma işlemi başlatıldı” denildi.

"Skandallarla gündeme gelen şirket"

“Tüm uyarılara, kamuoyundaki tepkilere rağmen Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) daha önce de restorasyon skandallarıyla gündeme gelen Güryapı A. Ş. ile hukuki süreç devam ederken çevre düzenlemesi için anlaşmış olması, Namık Kemal Ortaokulu`na gönderilen boşaltma emri, hukuksuz bir şekilde bu değerin ranta açılmasıdır” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ankara`nın kalbinde, Yenişehir tarihinin önemli parçalarından biri olan bölgede yer alan mahalle yıllardır TMMOB ve bağlı Odaların çabalarıyla korunmaya çalışılıyor. Tarihinin ve kültürel değerinin yanı sıra koruma planından düşürülecek bölgenin ardından Ankara'nın bir başka simgesi olan Güvenpark`a yönelik de benzer müdahalelerin olabileceği kaygısını beraberinde getirmektedir.

"Tüm Ankara halkını mücadeleye çağırıyoruz"

Önceki dönemlerde de rant tehdidi altına girmiş olan mahalle, 70 yılı aşkın Ankara`nın merkezinin kültürel ve yeşil alanı olarak kullanılmaktadır. Saraçoğlu Mahallesi`ne yapılması planlanan bu muğlak ‘düzenleme’, aynı zamanda şehir merkezimizin akciğerlerine de yapılmış bir saldırıdır.

Tüm Ankara halkını, şehrin kültürel ve tarihi değeri olan bu bölgemizi korumaya, gelecek başka yıkımların da önüne geçebilmek için birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Dava süreci devam ederken rant projesinin yaratacağı tahribata karşı inşaatın acilen durdurulmasını, kamu yararına ve hukuka uygun şekilde Saraçoğlu Mahallesi`nin özgün değerlerinin bütüncül olarak korunarak yaşatılmasını talep ediyoruz.”

Otel, ofis, konut alanı ve otopark

Tarihi Saraçoğlu Mahallesi’ne yapılması planlanan projeyle, 124 adet daireden oluşan konut alanı, 680 araçlık otopark, 160 odalı otel, ofis, kafe ve restoranların inşa edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Recep Tayyip Erdoğan'ın imam hatipten arkadaşı Hasan Gürsoy’a ait olan Güryapı Şirketi tarafından yapılan projeye yönelik tepkiler sürüyor.