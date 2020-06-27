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TMMOB Salda Gölü Raporu: Millet bahçesi için değil UNESCO için çalışın

27 Haziran 2020 08:03

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nce (TMMOB) hazırlanan Salda Gölü Raporu yayımlandı. Gölün mutlaka korunması, millet bahçesinden derhal vazgeçilmesi istendi ve gölün UNESCO Dünya Mirası statüsüne alınması için yasal girişimlerin başlatılması önerildi.

150 sayfalık raporda özetle şu uyarılar yer aldı: “Göl, yaklaşık 2 milyon yıl önce çevreden gelen sular ve yüzey sularının toplanmasıyla oluşmuştur. Salda’yı besleyen akarsular ve derelere, bazıları yargı kararıyla durdurulmasına karşın su gelişini engelleyen gölet yapılması gölün yok olmasını ciddi olarak etkileyecektir.

Göl, madencilik faaliyetleri ve taşocakları ile kirletilmemeli ve yok edilmemelidir. Koruma statüleri değiştirilerek Salda Gölü’nde yapılaşmayı kolaylaştırıcı yeni statülerden tekrar mutlak korumacı statülere geri dönülmelidir.

Salda Gölü turizm baskısı ve ‘millet bahçesi’ projesiyle yok edilmemelidir. Bu amaçlı yapılaşma kamu yararına ve toplum çıkarına aykırıdır.”

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