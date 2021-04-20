TMMOB: OHAL Komisyonu kapatılmalı ve ihraç edilen herkes işlerine geri dönmeli

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, OHAL Komisyonu'nun kapatılmasını ve KHK'lar ile ihraç edilenlerin görevlerine dönmesi gerektiğini söyledi.

“Kamu emekçileri üzerindeki siyasi baskı ve yıldırma politikalarına derhal son verilsin” diyerek açıklamasına başlayan Koramaz şunları söyledi :

“Haklarında hiçbir mahkeme kararı olmaksızın, herhangi bir idari soruşturmaya tabi tutulmaksızın bir gecede tüm yaşamları karartılan ihraçlar, aradan geçen bunca süre içinde kendilerini savunabilecekleri bir mahkeme önüne bile çıkamadılar. 2017 yılı başında kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, süreci uzatmaktan, mağdurların hukuka erişimini engellemekten başka bir işe yaramamaktadır. Başlangıçta bir yıllık görev süresiyle kurulan komisyon, 4 yılı aşkın zamandır kendisine yapılan 126 bin 300 dosya hakkındaki işlemlerini tamamlayamamıştır. Çalışma hızı giderek düşen ve bazı dosyaların incelenmesini özellikle sona bırakan Komisyon, 2020 yılı içinde sadece 14 bin 10 dosya hakkında karar vermiştir. Komisyon’da halen 14 bin 320 dosya bekletilmektedir. Bilindiği üzere özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki belediyelerde birçok üye ve meslektaşımız OHAL döneminde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile hukuksuz bir şekilde görevlerinden ihraç edilmişti. Belediyelerde çalışan pek çok personel tamamen siyasal nedenlerle kademe durdurma, maaş kesme, açığa alma ya da görevden ihraç gibi idari cezalara maruz kalmaktadır.”

OHAL Komisyonu’nun kapatılması gerektiğini ifade eden Koramaz şunları aktardı: “Yıllardır devam eden adaletsizliğin giderilmesi için OHAL Komisyonu kapatılmalı, haksız-hukuksuz biçimde kamu görevinden ihraç edilen herkes işlerine geri dönmeli, kamu emekçileri üzerindeki siyasi baskı ve yıldırma politikalarına derhal son verilmelidir.”