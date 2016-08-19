TMMOB: Haydarpaşa için nöbetteyiz!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), İstanbul İl Koordinasyon Kurulu "Haydarpaşa için nöbetteyiz!" diyerek tüm oda üyelerini, Varlık Fonu Yasa Tasarısı kapsamında özelleştirilmesi gündeme gelen tarihi Haydarpaşa Garı için nöbete davet etti.

Garın satışını engellemek, kamuoyunu diri tutmak ve gara sahip çıkmak amacıyla başlatılan ve TMMOB'ye bağlı tüm odaların İstanbul Şubelerinin katılması beklenen 'Haydarpaşa İçin Nöbetteyiz' eylemi, 21 Ağustos Pazar günü saat 13.00'da Haydarpaşa Garı'nın önünde gerçekleşecek.