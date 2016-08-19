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TMMOB: Haydarpaşa için nöbetteyiz!

'TMMOB' yaptığı çağrıda, Tarihi Haydarpaşa Garının satışını engellemek amacıyla tüm üyelerini 21 Ağustos Pazar günü nöbete davet etti

19 Ağustos 2016 01:24

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), İstanbul İl Koordinasyon Kurulu "Haydarpaşa için nöbetteyiz!" diyerek tüm oda üyelerini, Varlık Fonu Yasa Tasarısı kapsamında özelleştirilmesi gündeme gelen tarihi Haydarpaşa Garı için nöbete davet etti.

Garın satışını engellemek, kamuoyunu diri tutmak ve gara sahip çıkmak amacıyla başlatılan ve TMMOB'ye bağlı tüm odaların İstanbul Şubelerinin katılması beklenen 'Haydarpaşa İçin Nöbetteyiz' eylemi, 21 Ağustos  Pazar günü saat 13.00'da Haydarpaşa Garı'nın önünde gerçekleşecek.

 

 

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