Taksim Dayanışması bileşenlerinden TMMOB bir açıklama yayınlayarak, gözaltına alınan üyelerinin serbest bırakılmasını talep etti. Polisin Taksim Dayanışması üyelerinin kapılarını kırarak evlere baskın yapmasını eleştiren TMMOB, 'Gözaltılar, baskılar bizi durduramaz' dedi.



TMMOB'nin son yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

Taksim Gezi Parkının AVM, rezidans olmasını ya da herhangi bir yapılaşmaya açılmasını engelleyen Taksim Dayanışması bileşenlerinden Oda Yönetici ve Üyemiz, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları hükümetin sürdürdüğü kör şiddet ve hukuksuzlukla gözaltına alındılar. Arkadaşlarımızın evlerinde arama yapılarak yaratılmak istenen korku ve baskı iklimine karşı milyonların tepkisini anlamayanlara bir kez daha hatırlatmakta fayda vardır:

Baskılar Bizi Yıldıramaz!

28 Mayıs’tan bu yana hükümet tarafından sürdürülen şiddet ve baskı politikaları devam ediyor. Son olarak dün “açıldığı” söylenen Gezi Parkı’na girmek isteyen Taksim Dayanışması bileşenlerinden birçok kişi İstiklal Caddesi’nde engellenmiş, polisin gazlı ve sulu saldırısına maruz kalmış, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Akif Burak Atlar, Şehir Plancıları Odası Sekreter Yardımcısı Sezi Zaman, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi II. Başkanı Sabri Orcan, Mimar Mücella Yapıcı, Mimar Cansu Yapıcı, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin, Ziraat Mühendisleri Odası Üyesi Hakan Dilmeç ve birçok kurum temsilcisi arkadaşımız gözaltına alınmıştır.

Taksim Meydanı ve Gezi Parkını kimliksizleştirme, insansızlaştırma ve betonlaştırma planlarının iptaline yönelik mahkeme kararını elden tebliğ etmek için buluşan yurttaşlara 6 Haziran’da saldıran polis dün yine Gezi Parkın buluşmak isteyen vatandaşlara şiddetle saldırdı. TMMOB Üyelerinin de aralarında bulunduğu Taksim Dayanışması grubu polis saldırısıyla birlikte İstiklal caddesi çıkışında gözaltına alındı.

İktidar bilmelidir ki, hiç bir baskı, TMMOB’yi, Odalarımızın İstanbul Şubelerini yürüttükleri mücadeleden alıkoyamayacak, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının bilimsel-teknik gerekliliklerini savunmaya devam edeceğiz.

Toplantı, gösteri ve yürüyüş yapma haklarını kullanan halka karşı şiddet uygulayan, uygulatan ve darp eden sorumluların derhal ortaya çıkarılması ve cezalandırılmasını istiyoruz. Anayasal haklarını kullanan halka karşı başlatılan cadı avından vazgeçilerek temel insan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına riayet edilmesini talep ediyoruz.

Taksim Dayanışması bileşenlerine, meslek odalarına, siyasi partilere ve demokratik kitle örgütlerine şiddet kullanmaksızın yasal haklarını kullanıp protesto yapan tüm insanlara yönelik tutuklama ve gözaltılar hukuk dışıdır ve kabul edilemez.

Biz TMMOB’ye bağlı Odaların İstanbul Şubeleri Anayasa’ya aykırılık oluşturan hukuksuz uygulamaları, TMMOB İKK Sekreterimiz ve Odalarımızın Yöneticilerinin göz altına alınmasını ve polis terörünü kınıyor, yönetici arkadaşlarımızın ve bütün gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istiyoruz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul Temsilciliği

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Fizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

İç Mimarlar Odası İstanbul Şubesi

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Mimarlar Odası Yönetim İstanbul Büyükkent Şubesi

Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

Tekstil Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi