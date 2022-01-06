TMMOB: Elektrik fiyatlarındaki artışlar fahiştir, kabul edilemez

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı odalar, elektrik ve doğalgaz zamlarına tepki göstererek "Elektrik fiyatlarındaki artışlar fahiştir, kabul edilemez” ifadeleri kullandı.

Zamların acilen geri alınması gerektiğini ifade eden Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı odalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde bir araya geldi. TMMOB yönetimi, maddi imkansızlıklar nedeniyle faturalarını ödeyemeyen vatandaş sayısında büyük artış yaşanacağı uyarısında bulundu.

Birgün'ün haberine göre, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası ile Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde enerji zamlarına karşı basın açıklaması yaptı. Zamların geri çekilmesi gerektiğini bildiren Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, “Elektrik fiyatlarındaki artışlar fahiştir, kabul edilemez” dedi.

"Elektrik, gaz ve suyu kesilmemeli"

Elektrikte konutlar için düşük tarife sınırının aylık 230 kWh’a yükseltilmesi gerektiğini bildiren Yener, “150 kWh elektrik yardımı uygulaması şeffaflaşmalı, ölçütleri kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Yoksul ailelere elektrik yardım sınırı da aylık 230 kWh’a yükseltilmelidir. Konutlarda elektrik, doğalgaz ve suda KDV oranı yüzde 1’e düşürülmelidir” dedi.

Yoksul vatandaşların kış günlerinde elektriksiz ve gazsız kalacağını vurgulayan Yener, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği açıklamada şunları söyledi:

“Maddi imkansızlık nedeni ile faturalarını ödeyemeyenlerin elektrik, gaz ve suyu kesilmemeli, kamu kaynaklarından sağlanacak desteklerle, yurttaşların karanlıkta, soğukta ve susuz kalmaları önlenmelidir. Hızla artan fiyatlar karşısında düşük ücretleri de hızla gerileyen çalışan ve emeklilerin gelirleri insanca yaşamalarına imkan verecek düzeye yükseltilmelidir."