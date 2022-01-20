TMMOB: Deprem mağduriyetinin sorumlusu devlettir; Arnavutluk'ta olduğu gibi İzmir'de de depremzedelere evleri teslim edilmeliydi

İzmirli depremzedelerin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin emsal artışı kararına karşı dava açtığı için protesto ettiği Mimarlar Odası, basın açıklaması ile hükümete tepki gösterdi. TOKİ'nin Arnavutluk'un Laç kentinde deprem sonrası yapıp teslim ettiği 522 konutu anımsatan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Aykut Akdemir, "Devlet, Arnavutluk'ta yaptığı gibi hak kaybı yaşayan İzmirli depremzedelere evlerini teslim etmiş olmalıydı. 64 milyar lira deprem vergisiyle evler yapılmadı. Depremzede ile müteahhit karşı karşıya getirildi. Devlet yapması gerekeni yapmadı" dedi.

Türk Mühendisler ve Mimarlar Odaları Birliği'nin (TMMOB) Alsancak'taki binasında düzenlenen basın açıklamasına TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Dönem Sözcüsü Aykut Akdemir, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, Şehir Plancıları Odası İzmir Şube yöneticisi Zafer Mutluer, Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İlker Kahraman ile bazı depremzedeler katıldı.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Aykut Akdemir, Arnavutluk'ta 2019 yılında 51 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası TOKİ tarafından Laç kentinde yapılıp teslim edilen 522 konutu işaret ederek, "Sosyal devlet, yıkılan binaların olduğu yere Arnavutluk'ta yaptıkları gibi hak kaybı yaşayan depremzedelere evlerini teslim etmiş olmalıydı. 64 milyar lira deprem vergisiyle evler yapılmadı. Depremzede ile müteahhit karşı karşıya getirildi. Biz meslek odasıyız. Önerme yapmak siyasetçilerin görevi. Sosyal devlet gerekeni yapmadı" dedi.

"Can ve mal kayıplarından esas sorumlu kamu idaresidir"

TMMOB adına basın açıklamasını da Aykut Akdemir okudu. "Depremde yaşanan mağduriyetin sorumlusu her kademesiyle devletin ta kendisidir" başlığıyla yapılan basın açıklaması şöyle:

"İlgili kurumlardan tüm izinleri alarak inşa edilmiş binalarında ikamet ederken, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın uğradıkları can ve mal kayıplarından esas sorumlu kamu idaresidir. İdarece tüm yasa ve yönetmeliklere uygun inşa edildiği belirtilen ve ilgili kurumlar tarafından ruhsatlandırılan binalarda yaşanan her türlü hasarın kamu idaresi tarafından karşılanmasının bir zorunluluk olduğunu savunuyoruz. Özetle yaşanan mağduriyetin sorumluların hesap vermediği, mağduriyetleri gidermek bir yana yeni felaketlere kapı aralayacak yoğunluk artışının TMMOB tarafından kabul edilmesini hiç kimse bekleyemez.

"Depremzedelerin mağduriyetleri, birilerine kaynak aktarmak için mi kullanılmaktadır?"

"Neden, depremden zarar görmüş bütün vatandaşların hak talepleri, herhangi bir bedel talep etmeksizin, devlet tarafından giderilmemektedir? Neden, zenginlerin vergi borçlarını silen, zenginler daha zengin olsun diye hazine arsalarını özelleştiren devlet, söz konusu halk olduğunda sadece arabuluculuk ile yetinmektedir? Yoksa, depremzedelerin mağduriyetleri, birilerine kaynak aktarmak için mi kullanılmaktadır? Kentimizde var olan gökdelenlere ilgili belediyeler veya Bakanlıklar tarafından izin verilmektedir. Konu ile ilgili itirazların bu kurumlara yapılması gerekirken verilen izinler ile herhangi bir ilgisi bulunmayan TMMOB'nin ısrarla hedef gösterilmesinin nedeni nedir?"

Mimarlar Odası önünde protesto etmişlerdi

Toplantıyı izleyen bazı depremzedeler de TMMOB yetkililerine serzenişte bulundu. Depremzedeler davanın geri çekilmesini isterken, TMMOB İKK Dönem Sekreteri Aykut Akdemir ile Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi üyesi Zafer Mutluer dava gerekçelerini anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bayraklı'da depremzedeler için parsel bazında yüzde 20, ada bazında yüzde 30 emsal artışı kararına ekstra nüfus yoğunluğu yaratacağı ve geri dönüşü olmayan sorunlar yaratacağı gerekçesiyle dava açmıştı. İzmirli depremzedeler ise geçtiğimiz cumartesi günü Mimarlar Odası binası önünde protesto düzenlemiş ve davanın geri çekilmesini istemişti.