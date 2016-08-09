TMMOB: Cemaat'e parsel parsel verilen yerleri açıklıyoruz

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, "AKP'nin Fethullah Gülen cemaatine ait okullara tahsis ettiği yerleri açıklıyoruz" diyerek kamuoyuna sundu.

Eski Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i "Paralel yapıya Ankara’yı parsel parsel sattı" diyerek suçlamasının ardından haritacılar, bugüne kadar yapılan arazi, arsa ve bina tahsisleri ile yasal olmayan süreçlerle yapılan binalara ilişkin açıklama yapılmasını ve hukuki işlemlere başlanmasını istedi. Yapılan açıklamada, “Darbe girişiminin sorumluları olan bu örgüte nasıl oluyor da bu kadar rahat bir şekilde bu parseller tahsis edilebilmiştir?” sorusunu soruldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, geçmişte tartışılan belediye ve bakanlıklar eliyle Fethullah Gülen cemaatine aktarılan arazilerden iki tanesini açıklayan TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 12. Dönem Yönetim Kurulu, 'parsel parsel açıklamaların' devam edeceğini belirtti.

"Ortak kullanım alanı özel okula tahsis edilmiş"

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Yenimahalle İlçesi’ne ait Varlık Mahallesi 8409.00m2 alana sahip 7564 ada 1 parseldeki cemaate bağlı Özel Hasan Tanık Ortaokulu’nun arazisi, 'Güncel tapu kayıtları'nda 'Maliye hazinesine ait' bir 'tarla' olarak gözükmektedir. Bu taşınmaz, Mayıs 2012 yılına kadar mahallelinin top oynadığı 'ortak kullanım alanı' iken bugün cemaatin hizmetinde faaliyet yürüten bir özel okula 'tahsis' edildiği görülmektedir.

MEB tarafından gerçekleştirilen bu tahsis sorgulanmalı ve soruşturulmalıdır. Darbe girişimi sonrası mühürlenen bu okula, dolayısıyla Cemaat yapılanmasına izin veren yetkililerin ifadesi alınmalı deliller ışığında gerekli idari ve hukuki işlemlere ivedilikle başlanmalıdır. Yine Yenimahalle İlçesi’ne ait Varlık Mahallesi 2011 yılında inşaatına başlanan 5798 ada 1 parseldeki Turgut Özal Üniversitesi Öğrenci Yurdu yine Maliye Hazinesine ait bir parsel üzerindedir. Güncel tapu kayıtlarına göre 2157.00m2 alana sahip 5798 ada 1 parseldeki yurt, darbe girişiminin hemen ardından mühürlenmiştir."