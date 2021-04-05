TMMOB: Birliğimizi hedef alan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u kınıyoruz

TMMOB, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Kanal İstanbul projesine karşı çıktıkları için “Takozcu oda ve birlikler” diye nitelendirilmesine tepki gösterdi. TMMOB Başkanı Emin Korkmaz, “Çevre Bakanı, dün yayınladığı bildiri ile Birliğimizi ve bağlı odalarımızı ‘projeye takoz olmakla' suçlamıştır. Anayasa'ya göre kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından biri olan Birliğimizi hedef alan bu suçlama ve kullandığı yakışıksız ifadeler nedeniyle Çevre Bakanı Murat Kurum'u kınıyoruz” dedi.

Bakan Kurum'un, TMMOB'un defalarca dile getirdiği endişe ve uyarıları hakkında hiçbir cevabı bulunmadığını söyleyen Korkmaz, “Bir kez daha ifade ediyoruz: yandaş kesimlere ve uluslararası sermayeye kentsel rant alanları yaratmayı amaçlayan Kanal İstanbul Projesi, büyük ölçekli bir tahribat ve yıkım projesidir. Bu proje bilimin ve aklın gereklerine, doğanın ve insanlığın sağlığına, her türden hukuki mevzuata ve kamu çıkarına aykırıdır. Kanal İstanbul gibi yıkım ve rant projelerine karşı mücadelemizi hukuki ve meşru zeminlerde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

"Bu yıkım projesi durdurulmalı"

TMMOB olarak, Kanal İstanbul Projesi ilk ortaya atıldığı günden bu yana, projenin yaratacağı coğrafik, ekolojik, ekonomik, sosyolojik, kentsel ve kültürel tahribatın boyutlarını bilimsel olarak ortaya koyduklarını söyleyen Korkmaz, “Bu yıkım projesinin durdurulabilmesi için projenin her aşamasında kamuoyunu aydınlattık ve hukuki yollara başvurduk. Siyasi iktidar ise en başından bu yana bilimsel olmayan yaklaşımlar öne sürerek, kamuoyunun ve bilim insanlarının görüşlerini yok sayarak, hukuku atlatmaya çalışarak bu projeyi oldu bittiye getirmek istemektedir” dedi.