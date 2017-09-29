TMMOB: AKP'ye diz çökmeyeceğiz

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Kimya Mühendisleri Odası (KMO) yönetim kurulunun mahkeme kararıyla görevine son verilmesine yönelik tepkiler sürüyor. TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu (İKK) Genel Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, "Nice askeri rejimlerin saldırısına uğramış olan bu örgüt hiçbir rant ve darbeciye diz çökmemiş, bu saatten sonra da 63 yıllık olan geleneğimizle birlikte de hiçbir iktidara boyun eğmeyecektir” dedi.

TMMOB’ye bağlı İl Koordinasyon Kurulları, 50 ilde ortak basın açıklaması yaptı. Kurullar, TMMOB’nin özerkliğine ve demokratik yapısını savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Birgün'de yer alan habere göre İstanbul’da Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nde yapılan basın toplantısında ilk olarak TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu (İKK) Genel Sekreteri Cevahir Efe Akçelik konuştu. AKP’nin baskıcı ve piyasacı düzeninin TMMOB’nin değerleriyle çeliştiğini belirten Akçelik, “Seçimle alamadıkları odalarımızı yargının arkasından dolanarak himayesi altına almaya çalışabileceklerini düşünenler unutmasınlar ki 1954 yılından bu yana nice siyasi iktidar, nice askeri rejimlerin saldırısına uğramış olan bu örgüt hiçbir rant ve darbeciye diz çökmemiş, bu saatten sonra da 63 yıllık olan geleneğimizle birlikte de hiçbir iktidara boyun eğmeyecektir” açıklamasında bulundu.

Kararı kınıyoruz

TMMOB İstanbul İKK adına basın açıklamasını okuyan Genel Sekreter Cevahir Efe Akçelik, "15 yıllık AKP iktidarı boyunca, TMMOB ve üye odalara karşı planlı biçimde yürütülen baskı politikalarında yeni bir aşamaya gelindi. Mahkemenin hiçbir hukuki dayanağı olmayan bu kararını kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Akçelik, şöyle devam etti:

"TMMOB örgütlülüğünü hedef alan AKP, bugüne kadar bizleri asla yıldırmadı, bundan sonra da yıldıramayacak. Bizler geleneğimizden aldığımız güçle, bilime ve akla olan inancımızla halkımızın ve ülkemizin çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz. Bizler eşit, özgür, demokratik ve laik bir hukuk devletine olan inancımızla mesleğimize, meslektaşlarımıza ve örgütlülüğümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yaşasın TMMOB örgütlülüğü, yaşasın mücadelemiz!"



Gözdağı olarak değerlendiriyoruz

Süreç hakkında bilgilendirmede bulunmak üzere Kimya Mühendisleri Odası'ndan Haşmet Çamcı da açıklamalarda bulundu. “Hukukun ve adaletin konuşulmadığı bir dönemde bu son kararı konuşmanın çok bir anlamı yok, öyle bir dönem yaşıyoruz” diyen Çamcı, “Bu süreci daha önce Tabipler Birliği, İstanbul Tabip Odası, Mali Müşavirler Odası, Eczacılar Odası içerik ve dava gerekçeleri farklı olmakla birlikte aslında iktidarın soygun planlarına engel olan tüm meslek odalarına ve bunu açıkça teşhir eden; bu yalan, soygun planlarını açığa çıkaran, kamuoyuna paylaşan tüm meslek odalarına, kitle örgütlerine bir gözdağı niteliğinde 2008’de başlayan start, bugün yeni bir sürecin başlangıcı olarak değerlendirmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasından sonra TMMOB’ye destek amacıyla CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, ÖDP İstanbul İl Başkanı Deniz Demirdöğen, Birleşik Haziran Hareketi’nden Üzeyir Uludağ, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Nuray Sancar, EHP İstanbul İl Başkanı Özge Akman, Validabağ Gönüllüleri adına Arif Belhin, Halkevi’nden Çağla Akdere ve Ataşehir Kent Konseyi’nden Turan Dulu açıklamalarda bulundu.



ÖDP İstanbul İl Başkanı Demirdöğen, şöyle konuştu:

“Bu manada da bir mahkeme kararıyla karşı karşıyayız. Bu verilen mahkeme kararı büyük adalet saraylarında verilen bir karar olabilir ama toplum nezdinde yok hükmündedir ve hükümsüz bir karardır.”

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TMMOB’nin özerkliğini savunacağız

Ankara’daki İl Koordinasyon Kurulu adına Kimya Mühendisleri Odası’nda düzenlenen toplantıda basın açıklamasını yapan TMMOB İKK Sözcüsü Özgür Topçu, 15 yıllık AKP iktidarı boyunca TMMOB ve üye odalarına karşı planlı yürütülen baskı politikalarında yeni bir aşamaya gelindiğini ifade etti. AKP’nin verilen kararla Anayasa’nın 135’inci maddesini çiğnediğini ifade eden Topçu, herhangi bir kanun olmamasına rağmen Bakanlar Kurulu kararı ile odada keyfi denetleme yapılmak istendiğini ifade etti.

AKP’nin asıl amacının denetim yapmak olmadığının altını çizen Topçu, "Amaç, Bakanlıklar eliyle TMMOB üzerinde idari vesayet oluşturmaktır. Hiçbir bakanlığın, TMMOB ve üye odalarını vesayet altına alma hakkı ve haddi yoktur" dedi.

Topçu, şöyle devam etti:

"AKP, bugüne kadar bizleri asla yıldırmadı, bundan sonra da yıldırmayacak. Bizler geleneğimizden aldığımız güçle, bilime ve akla olan inancımızla halkımızın ve ülkemizin çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz. Bizler eşit, özgür, demokratik ve laik bir hukuk devletine olan inancımızla mesleğimize, meslektaşlarımıza ve örgütlülüğümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz."