-TMKK'DA TERÖR İSTİHBARATI GÖRÜŞÜLDÜ ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu (TMKK) toplantısında, terörle ilgili stratejik istihbaratın bütün istihbarat birimleriyle Kurul'da bir araya getirilmesi, analiz edilmesi, değerlendirilmesi, sonra da tekrar kurumlara, özellikle de operasyonel kurumlara dönmesinin değerlendirildiğini bildirdi. Atalay, Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısından ayrılırken gazetecilerin, ''Bugünkü toplantıda atılacak adımlarla ilgili somut bir karar alındı mı?'' sorusu üzerine, bunun ilk toplantı olduğunu hatırlatarak, toplantıda Kurul'la ilgili Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler'in bilgi sunduğunu söyledi. Kurul'da istihbarat koordinasyonu yapılacağını kaydeden Atalay, şöyle konuştu: ''İstihbaratla sorumlu kurumlarımızın üst yöneticilerinin hepsi burada. Bunun da nasıl yapılacağı konusunu detaylı olarak görüştük. Yani, istihbarat koordinasyonu, stratejik istihbarat bu, bütün istihbarat değil. Terörle ilgili stratejik istihbaratın, bütün istihbarat birimlerimizle burada bir araya getirilmesi, analiz edilmesi, değerlendirilmesi, sonra da tekrar kurumlara, özellikle de operasyonel kurumlarımıza dönüşü olması konuları değerlendirildi. Ama bir araya gelince şu son günler de masaya yatırıldı. Her kurumumuz elindeki bilgeleri, gelişmeleri paylaşmış oldu.'' Son PKK saldırıları ile ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine de Atalay, bu konuların tümünün değerlendirildiğini söyledi. Bir başka soru üzerine ise Atalay, bu tür toplantıların devam edeceğini, Kurul'un oluşumunun kanunla öngörüldüğünü ifade ederek, ''Dolayısıyla ihtiyaç oldukça yapacağız. Belki daha sık yapılabilir şu sırada, yaz döneminde'' dedi. ''Bundan sonraki sürece ilişkin ne söylenebilir? İstihbarat paylaşımı daha hızlı olacak mı?'' sorusuna da Atalay, ''Güvenlik güçlerimiz terörle ilgili olanca çabasıyla çalışıyor ve şu anda çok hakim durumdalar'' karşılığını verdi.