TMK hâkimlerinin yetki kararnamesi açıklandı

Arzu Yıldız/ ANKARA

Hâkimler ve Sacvılar Yüksek Kurulu (HSYK), internet sitesinde kapatılan Terörle Mücadele Kanunu (TMK) mahkemelerinde görev yapan hakimlere ilişkin yetki kararnamesini açıkladı. Ergenekon Davası Mahkeme heyeti üyelerinin de mahkemeleri belli oldu. Ergenekon Davası mahkemesi Başkanı Hasan Hüseyin Özese Sakarya 2.Ağır Ceza Mahkemesi (ACM), Hüsnü Çalmuk Kocaeli 3.ACM, Sedat Sami Haşıloğlu Trabzon 2.Ağır Ceza Mahkemesi üyeliğine getirildi. Şike Davası hakimi Mehmet Ekinci Bakırköy 15.Asliye Ceza Mahkemesine atandı.

Ankara’da CMK ve TMK heyeti aynı mahkemede görevlendirildi. Ankara eski CMK.250.Maddesiyle Yetkili mahkemelerde başkanlık yapan Süleyman İnce 11.Asliye Ceza Mahkemesi, Özel Yetkili mahkemelerde görev yapan özel yetkili hakim Mustafa Karatay, Hakan Oruç üye olarak, 28 Şubat Davasının görüldüğü TMK.10.Maddesiyle Görevli 13.ACM Başkanı Tayyar Köksal Ankara 11.Ağır Ceza Mahkemesine Başkan olarak yetkilendirildi.Ankara’da eski CMK.250.Maddesiyle Yetkili Mahkemelerde Başkanlık eden ve Mehmet Ağar’a Susurluk davasından hapis cezası veren mahkeme Başkanı Dündar Örsdemir 16.Asliye Ceza mahkemesi, 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümüyle ilgili davaya bakan Mahkemenin Başkanlarından Önder İrfan Yorgancılar 7.Sulh Ceza, Ali Ertan 3.Sulh Ceza Mahkemesine yetkilendirildi. Ankara CMK.250.Maddesiyle Yetkili Mahkemelerinin tek kadın üyesi olan Kadriye Çatal ise pasif göreve alındı. Çatal, 11.İş Mahkemesine atandı.

Öte yandan, Ankara’da görev yapan Özgürlük hakimleri ise pasifize edildi. Özgürlük hakimlerinden Abdullah Bahçeci 1.Sulh Ceza, Nihan Uslu 2.ACM, Halil İbrahim Kütük 14. İcra Mahkemesine görevlendirildi.