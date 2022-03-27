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Ekonomi

TMB Başkanı Eren, maliyet artışından yakındı: Acil olmayan kamu projeleri tasfiye edilsin

"Dinamik fiyat farkı düzenlemesi gerekiyor"

27 Mart 2022 17:30

TMB Başkanı Erdal Eren, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın girdi malzemelerini daha da artırırken teminini de zorlaştırmasının kamu projelerini olumsuz etkilediğini belirterek, yeni bir fiyat farkı düzenlemesi ve bazı aciliyeti olmayan projelerin de tasfiye edilmesini istedi.

Türkiye Müteahhitler Birliği'nden (TMB) yapılan açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna Savaşı, yaşanan emtia krizi kapsamında inşaatın ana girdisi olan malzemelerin ithalatını da zorlaştırdı. İthalatta yaşanan sorunlar inşaatın ana girdi maliyetlerinde yeni artışlara yol açtı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen TMB Başkanı Eren, mevcut şartlarda kamu projelerinin yürütülmesinin imkansız hale geldiğini belirterek, projeler için sözleşmelerin sonuna kadar uygulanacak dinamik fiyat farkı düzenlemesinin ve tasfiye hakkı tanınmasının gerekli olduğunu bildirdi.

"Rekor düzeyde fiyat artışı yaşanıyor"

Girdi maliyetlerinde salgının başından 2021 yılının sonuna kadar yüzde 278'i bulan artışlar yaşandığını ve çıkarılan ilave fiyat farkı düzenlemesinin müteahhitlerin sorunlarına çare olmadığını savunan Eren, "Yapılan düzenlemeyle projelere geçen yılın sadece son 6 ayı için ve yüzde 3 ila 5 arasında değişen ilave fiyat farkı tanınması yaralara merhem olamadı. Üstelik fiyat artışları sürmektedir ve önceki aylarda salgınla kurdaki gelişmelerle birlikte oldukça artmış olan temel girdi maliyetlerimiz bu kez de yaşanan savaşla son derece kritik bir hal almıştır" değerlendirmesinde bulundu.

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