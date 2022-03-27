TMB Başkanı Eren, maliyet artışından yakındı: Acil olmayan kamu projeleri tasfiye edilsin

Eren, küresel çapta enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarında rekor düzeyde yükselişlerin yaşandığı bugünlerde, tedarik zincirinde yaşanan sorunların da ek maliyet olarak fiyatlara yansıdığına işaret etti.

İnşaat demirinin fiyatının Aralık 2021'den bu yıl mart başına kadar geçen sürede yüzde 29,5 arttığına dikkati çeken Eren, şunları kaydetti:

"Acil olmayan projeler tasfiye edilmeli"

"Bu oran örneğin motorinde yüzde 66, çimentoda yüzde 50 oldu. Halihazırda yükselen fiyatlar, savaşın daha ne kadar süreceğinin belirsiz olması ve döviz kuru üzerindeki baskılar önümüzdeki dönemde maliyetlerimizde artışın sürmesi beklentisine neden olarak sektörde endişeleri artırmaktadır. İnşaat sezonu başlayacak ama bu koşullarda şantiyeler açılamayabilir. Yeni ve ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlanmış bir fiyat farkı düzenlemesi ihtiyaç olmaktan çıkmış, bir zorunluluk halini almıştır. Kamu müteahhitlerine hiç başlamamış veya yüzde 50'den az ilerlenmiş işler için şartsız tasfiye hakkı tanınması zaruri hale gelmiştir. Bu sayede bazı işlerin tasfiyesiyle devletimizin de aciliyet olmayan projeleri 1-2 yıl öteleyerek kamu bütçesini rahatlatabileceği ve kendisine kaynak yaratabileceği görüşündeyiz. Hızla değişen şartlar nedeniyle de dinamik bir formül içerecek yeni bir fiyat farkı düzenlemesi çıkarılmalıdır."