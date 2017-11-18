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Spor

TM Akhisarspor Başkanı Eryüksel: "1 puan aldığımız için sevinçliyiz"

Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı

18 Kasım 2017 01:35

Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig\'in 12\'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.
Karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teleset Mobilya Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, \"Zor maçtı. Ben pozisyonları bilmiyorum ama kırmızı kart doğru mudur, değil midir bakacağız. İnşallah doğrudur. Hakem adına üzülürüm, iyi yönettiği bir maçtı. Biz 1 puan aldığımız için sevinçliyiz. Beşiktaş iyi bir takım. Böyle bir puana ihtiyacımız var. İki haftadır mağlubuz. İnşallah bu bize moral olur. Ligde daha da puan alarak yolumuza devam ederiz. 7 dakika uzatma hariç iyi bir maçtı. Bana fazla geldi. Özel maçlarda 6\'şar oyuncu değişiyor. Onlarda bile uzatma var mıdır, yok mudur bakmak lazım. Sadece o soru işareti. İnşallah doğrudur. Hakem adına söylüyorum. İyi niyetliydi\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Hüseyin Eryüksel açıklamalar

HABER: Sercan SAPANATAN - KAMERA: Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

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