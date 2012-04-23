TL'nin sembolü nereye koyulmalı?

Türk Lirası’nın simgesinde sağ-sol karmaşası yaşanıyor. Merkez Bankası Başkanı “Simge, rakamın solunda olmalıydı” diyor ancak resmi açıklama yapılmadığı için pazarda, manavda, çarşıda TL simgesi rakamın sağında kullanılıyor.



Başbakan Erdoğan’ın katılımıyla 1 Mart’ta düzenlenen toplantıda MB Başkanı Erdem Başçı tarafından açıklanan TL’nin simgesi, geçen süre içinde daha yaygın şekilde kullanılmaya başlanırken, bu kez de simgenin rakamın ‘solunda mı, sağında mı’ kullanılacağı tartışma konusu oldu. Vatan gazetesinin haberine göre, Başkan Başçı’nın geçtiğimiz günlerde bir tişörtte rakamın sağına basılan simgeye "Yanlış" demesiyle karmaşa daha da arttı.

Başçı’nın uyarısıyla, rakamın başında ya da bir başka ifadeyle solunda yazılacağı anlaşılan simgeyle ilgili Merkez Bankası’ndan bugüne kadar özel bir resmi açıklama ya da vurgu yapılmadığı için pazarda, manavda ve reklam ilanlarda simgenin farklı şekillerdeki kullanımları sürüyor.

Başçı, bankanın geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Genel Kurulu’nda hissedarların simge yarışmasıyla ilgili eleştirilerini dinlemişti. Hissedarlardan Adnan Bahar, kürsüye gelerek Merkez Bankası yönetimini TL simge kararı nedeniyle sert sözlerle eleştirmiş, bankanın sermayesi olan 25 bin TL’yi simge yarışmasını kazanan kişiye ödül olarak verildiğini söylemişti. Konuşmasının sonunda bir tişört çıkaran Bahar, üzerinde “25.000.(simge) basılı kıyafeti basına gösterdi. Toplantının sonunda söz alan Erdem Başçı eleştirilere yanıt vermek yerine, “T-shirt’te bir yanlışlık var. Türk Liramızın simgesinin yazılışı yanlış. Simge rakamın solunda olmalıydı” dedi. Bunun üzerine dinleyiciler arasında, “Banka bunu açıklamadı ki, her yerde sağa yazılıyor” tartışması yaşandı.



Euro'da simge solda



Açıklandığı günden bu yana TL’nin simgesi, semt pazarlarında tezgahlarda, billboard gibi açık hava mecralarında, gazetelerde sağda kullanılıyor. Rakamın solunda kullanımı ise son derece az. Dolar ve euro gibi simgelerin solda kullanımından yola çıkarak, solda kullanılması gerektiğini savunanlar ise bunun nedenini açıklayamıyor. Bankanın da bu konuda herhangi bir açıklama ya da uyarısı bulunmuyor. Fiyat ya da etiket yazımında ‘önce rakam ve TL kısaltması’ndan yola çıkarak simge kullanımında da önce rakam sonra simge kullanılıyor.