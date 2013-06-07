TL'nin değeri yaklaşık 2 yılın en düşüğünde

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Topçu Kışlası'nın protestolara rağmen yeniden inşa edileceğini söylemesi liranın değerini düşürdü.



Sepet bazında TL, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye dönüşünün ardından da Taksim Gezi Parkı'na yapımı planlanan Topçu Kışlası konusunda, uzlaşmacı bir yol izlenmeyeceği yönünde algının devamıyla 2,21'i aşarak 21 Ekim 2011'den beri en yüksek seviyeye tırmandı.

Başbakan Erdoğan, Gezi Parkı'nda ağaçların sökülmesini protesto etmek amacıyla başlayan eylemlerin hukuksuzluğa döndüğünü ve derhal son bulması gerektiğini vurguladı ve faiz lobisinin borsada spekülasyon yaparak hükümeti tehdit ettiğini söyledi.

Gezi Parkı'nda ağaçların sökülmesini barışçıl şekilde protesto eden bir gruba 28 Mayıs günü sabah erken saatlerde polisin biber gazı sıkması ile başlayan protesto eylemi, farklı illerden yüzbinlerce insanın katıldığı protestolara dönüştü.